Основные причины выпадения волос и что делать, если анализы в норме

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выпадение волос — это не только косметическая проблема, но и сигнал о возможных внутренних нарушениях. Терапевт Дарья Мерзликина объясняет, что первым шагом в диагностике должен стать чекап, который можно пройти у участкового врача.

Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0 Стрижка

Основные анализы для выявления причин выпадения волос включают исследование гормонов щитовидной железы, общий анализ крови, а также проверку уровня витаминов и минералов, таких как железо и витамин D. Нарушения работы щитовидки могут вызвать выпадение волос, даже если других симптомов нет. Проблемы с железом также могут скрываться долгое время, пока не станут причиной ухудшения состояния волос. Дефицит витамина D, характерный для многих жителей средней полосы России, тоже негативно влияет на здоровье волос.

В некоторых случаях, несмотря на нормальные показатели анализов, волосы продолжают выпадать из-за наследственных факторов или гормональных нарушений, таких как повышенный уровень тестостерона у мужчин или андрогенетическая алопеция у женщин. Важно не игнорировать проблему и как можно раньше обратиться к специалистам для диагностики и лечения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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