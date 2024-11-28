Уход за сухой кожей: как сохранить молодость и сияние

Сухая кожа лица отличается тонкостью, склонностью к шелушению и появлению морщин. Она может выглядеть тусклой и усталой, поэтому требует особого ухода.
Мы расскажем, как ухаживать за сухой кожей лица дома, и разберем основные ошибки, которые могут усугубить ее состояние.
Понять свой тип кожи важно, чтобы подобрать правильный уход. Косметолог и дерматовенеролог Марина Черкасова, кандидат медицинских наук, поясняет:
"Тип кожи — наследственный признак. Если у родителей сухая кожа, то, скорее всего, у вас она тоже будет такой. Важно отметить, что тип кожи с возрастом не меняется".
Сухая кожа характеризуется следующими признаками:
Эти состояния часто путают.
"На обезвоженной жирной коже применение средств для сухой может спровоцировать акне, так как они усиливают закупорку пор", — предупреждает Марина Черкасова.
Даже сухая кожа в здоровом состоянии может чувствовать себя комфортно. Однако внешние и внутренние факторы могут усугубить ситуацию:
Для сухой кожи важны регулярность и соблюдение этапов:
Очищение
Используйте мягкие средства без спирта и агрессивных ПАВ. Для демакияжа подходят мицеллярная вода или гидрофильное масло, которые нужно смывать с помощью пенки.
Отшелушивание
Для удаления ороговевших клеток выбирайте гоммажи или скатки, которые можно применять 1-2 раза в неделю.
Тонизирование
Хороший тоник восстанавливает pH кожи, увлажняет и усиливает действие крема.
Увлажнение и питание
Сыворотки, кремы или эмульсии должны содержать гиалуроновую кислоту, алоэ, липиды и масла. Наносите их за час до выхода на улицу.
Маски
Увлажняющие и питательные маски используйте 2-3 раза в неделю или курсами.
Солнцезащитный крем
Для защиты от фотостарения выбирайте SPF не ниже 50.
Основные ошибки в уходе
"Сухая кожа требует бережного обращения. Если уход не помогает, обратитесь к специалисту. Современные процедуры дают быстрые и устойчивые результаты", — советует Марина Черкасова.
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