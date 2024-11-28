Уход за сухой кожей: как сохранить молодость и сияние

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Сухая кожа лица отличается тонкостью, склонностью к шелушению и появлению морщин. Она может выглядеть тусклой и усталой, поэтому требует особого ухода.

Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM Расширенные поры на носу

Мы расскажем, как ухаживать за сухой кожей лица дома, и разберем основные ошибки, которые могут усугубить ее состояние.

Признаки сухой кожи

Понять свой тип кожи важно, чтобы подобрать правильный уход. Косметолог и дерматовенеролог Марина Черкасова, кандидат медицинских наук, поясняет:

"Тип кожи — наследственный признак. Если у родителей сухая кожа, то, скорее всего, у вас она тоже будет такой. Важно отметить, что тип кожи с возрастом не меняется".

Сухая кожа характеризуется следующими признаками:

чувство стянутости и сухости независимо от погоды.

минимальное выделение кожного сала, отсутствие жирного блеска.

тонкость кожи, напоминающая полупрозрачную ткань.

мелкие поры.

множество мимических морщин.

шелушение и сложности с нанесением макияжа.

Сухая или обезвоженная кожа

Эти состояния часто путают.

Сухая кожа - это тип, связанный с недостаточной активностью сальных желез.

- это тип, связанный с недостаточной активностью сальных желез. Обезвоженность - временное состояние, вызванное неправильным уходом, сухим климатом или возрастными изменениями. Оно может затронуть кожу любого типа.

"На обезвоженной жирной коже применение средств для сухой может спровоцировать акне, так как они усиливают закупорку пор", — предупреждает Марина Черкасова.

Причины сухости кожи

Даже сухая кожа в здоровом состоянии может чувствовать себя комфортно. Однако внешние и внутренние факторы могут усугубить ситуацию:

неправильное очищение, недостаток увлажнения.

агрессивные косметические средства.

воздействие сухого воздуха, ветра или холода.

горячая или жесткая вода.

пребывание на солнце без SPF-защиты.

злоупотребление пилингами и скрабами.

аллергические реакции.

Правильный ежедневный уход

Для сухой кожи важны регулярность и соблюдение этапов:

Очищение

Используйте мягкие средства без спирта и агрессивных ПАВ. Для демакияжа подходят мицеллярная вода или гидрофильное масло, которые нужно смывать с помощью пенки.

Отшелушивание

Для удаления ороговевших клеток выбирайте гоммажи или скатки, которые можно применять 1-2 раза в неделю.

Тонизирование

Хороший тоник восстанавливает pH кожи, увлажняет и усиливает действие крема.

Увлажнение и питание

Сыворотки, кремы или эмульсии должны содержать гиалуроновую кислоту, алоэ, липиды и масла. Наносите их за час до выхода на улицу.

Маски

Увлажняющие и питательные маски используйте 2-3 раза в неделю или курсами.

Солнцезащитный крем

Для защиты от фотостарения выбирайте SPF не ниже 50.

Особенности ухода по сезонам

Летом : Используйте легкие эмульсии утром и питательные средства вечером.

: Используйте легкие эмульсии утром и питательные средства вечером. Зимой : Днем — плотные кремы, вечером — увлажняющие.

: Днем — плотные кремы, вечером — увлажняющие. Осенью и весной: Добавьте средства с антиоксидантами и мягкими пилингами.

Основные ошибки в уходе

Умывание до "скрипа".

Использование агрессивных средств (мыло, спиртосодержащие лосьоны).

Чрезмерное использование скрабов.

Применение неподходящих масок.

"Сухая кожа требует бережного обращения. Если уход не помогает, обратитесь к специалисту. Современные процедуры дают быстрые и устойчивые результаты", — советует Марина Черкасова.

Уточнения

Молодость - свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.



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