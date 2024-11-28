Плазмотерапия против облысения: миф или научный факт

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Проблема выпадения волос может возникать по разным причинам: хронический стресс, недостаток витаминов и минералов, гормональные сбои и многое другое.

Фото: Freepik is licensed under Free license Волосы

Одним из эффективных способов борьбы с этим является плазмотерапия. Разберем, что это за процедура, кому она подходит и какие есть противопоказания.

Что такое плазмотерапия для волос

"Плазмотерапия — методика регенеративной медицины, суть которой заключается в использовании собственных факторов роста для стимуляции роста волос, — объясняет Владимир Пинегин, кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, трихолог, доцент кафедры кожных и венерических болезней Сеченовского университета. — Для этого из крови пациента выделяют тромбоциты, которые содержат факторы роста. Эти клетки способны "ремонтировать" сосуды и стимулировать восстановление тканей. Благодаря своей простоте и эффективности процедура проводится в кабинете трихолога и не требует длительной подготовки".

Чем плазмотерапия отличается от плазмолифтинга и PRP-терапии

Хотя эти термины часто путают, различия есть.

PRP-терапия (Platelet Rich Plasma) подразумевает использование плазмы, богатой тромбоцитами (более миллиона на микролитр).

В плазмолифтинге их количество значительно ниже — около 300 тысяч. Концентрация тромбоцитов напрямую влияет на эффективность процедуры.

Показания к проведению

Плазмотерапию назначают как в медицинских, так и в эстетических целях:

лечение андрогенетической алопеции (выпадения волос по мужскому и женскому типу).

борьба с диффузным выпадением волос.

ломкость, истончение, потеря объема волос.

избыточное выделение кожного сала.

подготовка к пересадке волос или реабилитация после нее.

Противопоказания

"Перед проведением плазмотерапии обязательно проконсультируйтесь с врачом, — предупреждает Владимир Пинегин. — Процедура подходит только относительно здоровым пациентам, так как при наличии заболеваний качество крови может снижаться".

Противопоказания включают:

инфекционные заболевания.

болезни крови.

тяжелые хронические заболевания.

прием препаратов, влияющих на свертываемость крови.

кожные заболевания в стадии обострения.

Как подготовиться

Перед процедурой нужно сдать анализы крови для оценки ее качества (гемоглобин, тромбоциты, воспалительные показатели). Также проводится тестирование на инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатит).

За несколько дней до процедуры рекомендуется исключить жирную пищу и алкоголь, пить больше воды и обогатить рацион продуктами с витамином C.

Возможные побочные эффекты

При правильно проведенной процедуре побочные эффекты минимальны, но возможны раздражение кожи, усиление себореи или риск инфекции, если не соблюдены правила стерильности.

Плюсы и минусы

Преимущества:

использование собственной плазмы исключает риск аллергии.

высокая эффективность при лечении выпадения волос.

минимальные побочные эффекты.

Недостатки:

высокая стоимость.

необходимость курса процедур (в среднем 6 сеансов).

ограниченная эффективность при тяжелых формах алопеции.

Уточнения

Плазмотерапия - это метод лечения, который основывается на внутривенном введении пациенту плазмы донорской крови с целью восполнения объема циркулирующей крови и замещения крово- и лимфопотери, для остановки кровотечения, а также при парентеральном питании.



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