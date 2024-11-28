Плазмотерапия против облысения: миф или научный факт

Проблема выпадения волос может возникать по разным причинам: хронический стресс, недостаток витаминов и минералов, гормональные сбои и многое другое.
Одним из эффективных способов борьбы с этим является плазмотерапия. Разберем, что это за процедура, кому она подходит и какие есть противопоказания.
"Плазмотерапия — методика регенеративной медицины, суть которой заключается в использовании собственных факторов роста для стимуляции роста волос, — объясняет Владимир Пинегин, кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, трихолог, доцент кафедры кожных и венерических болезней Сеченовского университета.
— Для этого из крови пациента выделяют тромбоциты, которые содержат факторы роста. Эти клетки способны "ремонтировать" сосуды и стимулировать восстановление тканей. Благодаря своей простоте и эффективности процедура проводится в кабинете трихолога и не требует длительной подготовки".
Хотя эти термины часто путают, различия есть.
PRP-терапия (Platelet Rich Plasma) подразумевает использование плазмы, богатой тромбоцитами (более миллиона на микролитр).
В плазмолифтинге их количество значительно ниже — около 300 тысяч. Концентрация тромбоцитов напрямую влияет на эффективность процедуры.
Плазмотерапию назначают как в медицинских, так и в эстетических целях:
"Перед проведением плазмотерапии обязательно проконсультируйтесь с врачом, — предупреждает Владимир Пинегин.
— Процедура подходит только относительно здоровым пациентам, так как при наличии заболеваний качество крови может снижаться".
Противопоказания включают:
Перед процедурой нужно сдать анализы крови для оценки ее качества (гемоглобин, тромбоциты, воспалительные показатели). Также проводится тестирование на инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатит).
За несколько дней до процедуры рекомендуется исключить жирную пищу и алкоголь, пить больше воды и обогатить рацион продуктами с витамином C.
При правильно проведенной процедуре побочные эффекты минимальны, но возможны раздражение кожи, усиление себореи или риск инфекции, если не соблюдены правила стерильности.
Преимущества:
Недостатки:
Плазмотерапия - это метод лечения, который основывается на внутривенном введении пациенту плазмы донорской крови с целью восполнения объема циркулирующей крови и замещения крово- и лимфопотери, для остановки кровотечения, а также при парентеральном питании.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.