Азелаиновый пилинг: Как подготовить кожу и избежать осложнений

Азелаиновый пилинг — это процедура очищения лица с помощью азелаиновой кислоты, которая подходит для людей с жирной или проблемной кожей. Он считается эффективным в борьбе с акне и пигментацией.
Процесс пилинга обычно включает не только азелаиновую кислоту, но и другие кислоты:
Азелаиновая кислота известна своей щадящей, но эффективной способностью бороться с воспалениями, акне и пигментными пятнами.
Она входит в состав многих косметических средств благодаря своим уникальным свойствам. Кислота содержится в злаках, таких как пшеница и ячмень, а также образуется в организме человека в процессе липидного обмена.
Для промышленного производства азелаиновую кислоту получают путем окисления линолевой и олеиновой кислот.
В косметологии применяются водорастворимые производные этой кислоты, которые обладают высокой химической стабильностью и отбеливающими свойствами.
В отличие от пилингов с фруктовыми кислотами, азелаиновая эксфолиация не имеет выраженного отшелушивающего эффекта.
Верхний слой кожи не удаляется с помощью скрабирования, а просто сходит ровной пленкой, которая выводит лишний жир и загрязнения. Это делает процедуру щадящей, что идеально подходит для чувствительной кожи.
Азелаиновая кислота обладает рядом полезных свойств. Она оказывает противовоспалительное действие, уничтожает бактерии, вызывающие акне, а также помогает в борьбе с кожным стафилококком.
Регулярные процедуры с азелаиновым пилингом снижают количество микроорганизмов, которые могут вызывать воспаления. Кислота также уменьшает выработку кожного сала, регулируя работу сальных желез.
Этот пилинг также часто используется в качестве подготовительного этапа перед более глубокими косметическими процедурами, такими как дермабразия, лазерная шлифовка и глубокая чистка.
Однако его не рекомендуется делать при:
Во время процедуры может ощущаться легкое покалывание, зуд или жжение. После пилинга кожа может покраснеть, но это обычно проходит через несколько часов.
Если же после процедуры возникают аллергия, сухость или воспаление, которые не исчезают более двух недель, стоит обратиться к врачу.
Основное преимущество процедуры — универсальность.
Азелаиновый пилинг подходит для всех типов кожи, практически не имеет противопоказаний и не вызывает ожогов.
Эффект заметен уже после первого сеанса: кожа становится более ровной, исчезает покраснение и жирный блеск. В случае серьезных проблем с кожей потребуется курс процедур.
Однако при серьезных дерматологических проблемах пилинг служит лишь поддерживающей терапией и подготовительным этапом для более эффективных процедур.
Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) НООС(СН2)7СООН — двухосновная предельная карбоновая кислота. Обладает всеми химическими свойствами, характерными для карбоновых кислот.
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