Азелаиновый пилинг: Как подготовить кожу и избежать осложнений

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Азелаиновый пилинг — это процедура очищения лица с помощью азелаиновой кислоты, которая подходит для людей с жирной или проблемной кожей. Он считается эффективным в борьбе с акне и пигментацией.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM Девушка

Процесс пилинга обычно включает не только азелаиновую кислоту, но и другие кислоты:

лимонная.

молочная.

салициловая.

вытяжки из лечебных растений и трав.

Что такое азелаиновая кислота

Азелаиновая кислота известна своей щадящей, но эффективной способностью бороться с воспалениями, акне и пигментными пятнами.

Она входит в состав многих косметических средств благодаря своим уникальным свойствам. Кислота содержится в злаках, таких как пшеница и ячмень, а также образуется в организме человека в процессе липидного обмена.

Для промышленного производства азелаиновую кислоту получают путем окисления линолевой и олеиновой кислот.

В косметологии применяются водорастворимые производные этой кислоты, которые обладают высокой химической стабильностью и отбеливающими свойствами.

Как проходит пилинг азелаиновой кислотой

В отличие от пилингов с фруктовыми кислотами, азелаиновая эксфолиация не имеет выраженного отшелушивающего эффекта.

Верхний слой кожи не удаляется с помощью скрабирования, а просто сходит ровной пленкой, которая выводит лишний жир и загрязнения. Это делает процедуру щадящей, что идеально подходит для чувствительной кожи.

Азелаиновая кислота обладает рядом полезных свойств. Она оказывает противовоспалительное действие, уничтожает бактерии, вызывающие акне, а также помогает в борьбе с кожным стафилококком.

Регулярные процедуры с азелаиновым пилингом снижают количество микроорганизмов, которые могут вызывать воспаления. Кислота также уменьшает выработку кожного сала, регулируя работу сальных желез.

Показания и противопоказания

Азелаиновый пилинг рекомендуется в случае:

Нездорового цвета кожи лица.

Расширенных, загрязненных пор.

Появления первых признаков старения.

Мелких морщин и сосудистых "звездочек" (купероза).

Пигментных пятен, веснушек.

Фолликулита, демодекса (подкожного клеща).

Легкой и средней формы угревой сыпи.

Себорейного дерматита.

Этот пилинг также часто используется в качестве подготовительного этапа перед более глубокими косметическими процедурами, такими как дермабразия, лазерная шлифовка и глубокая чистка.

Однако его не рекомендуется делать при:

Беременности и в период лактации.

Очень сухой или чувствительной коже.

Остром дерматозе, экземе.

Хронических кожных заболеваниях.

Герпесе.

Тяжелых формах угревой сыпи.

Аллергиях на компоненты пилинга.

Во время процедуры может ощущаться легкое покалывание, зуд или жжение. После пилинга кожа может покраснеть, но это обычно проходит через несколько часов.

Если же после процедуры возникают аллергия, сухость или воспаление, которые не исчезают более двух недель, стоит обратиться к врачу.

Основные рекомендации по проведению пилинга

Подготовка : за неделю до процедуры начните использовать средства с 5-10% азелаиновой кислоты, чтобы подготовить кожу.

: за неделю до процедуры начните использовать средства с 5-10% азелаиновой кислоты, чтобы подготовить кожу. Тест на чувствительность : за сутки до пилинга проведите тест на сгибе локтя, чтобы исключить возможные раздражения.

: за сутки до пилинга проведите тест на сгибе локтя, чтобы исключить возможные раздражения. Качество средств : покупайте пилинговые средства только в проверенных магазинах.

: покупайте пилинговые средства только в проверенных магазинах. Очистка кожи : перед процедурой тщательно удалите косметику с лица.

: перед процедурой тщательно удалите косметику с лица. Осторожность после процедуры : избегайте перепадов температуры, посещения бани и солнечных ванн, используйте солнцезащитные средства с SPF от 20.

: избегайте перепадов температуры, посещения бани и солнечных ванн, используйте солнцезащитные средства с SPF от 20. Регулярность : пилинг следует делать курсом из 10 процедур с интервалом в 1-2 недели.

: пилинг следует делать курсом из 10 процедур с интервалом в 1-2 недели. Уход за кожей: после пилинга используйте питательные кремы, чтобы избежать шелушения.

Плюсы и минусы азелаинового пилинга

Основное преимущество процедуры — универсальность.

Азелаиновый пилинг подходит для всех типов кожи, практически не имеет противопоказаний и не вызывает ожогов.

Эффект заметен уже после первого сеанса: кожа становится более ровной, исчезает покраснение и жирный блеск. В случае серьезных проблем с кожей потребуется курс процедур.

Однако при серьезных дерматологических проблемах пилинг служит лишь поддерживающей терапией и подготовительным этапом для более эффективных процедур.

Уточнения

Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) НООС(СН 2 ) 7 СООН — двухосновная предельная карбоновая кислота. Обладает всеми химическими свойствами, характерными для карбоновых кислот.



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