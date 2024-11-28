Лицо как у звезды: секрет идеальной кожи — PRX-пилинг

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Пилинг PRX — современное решение для тех, кто ценит эффективный уход за кожей без необходимости долгого восстановления. Разберемся, что представляет собой эта процедура, как она работает и кому подойдет.

Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0 Женщина ухаживает за лицом

Что такое пилинг PRX

Это срединный пилинг, воздействующий на глубокие слои кожи без повреждения эпидермиса. Такой подход обеспечивает минимальный реабилитационный период и возможность вести привычный образ жизни сразу после процедуры.

Формула PRX была разработана итальянской компанией WIQOmed, а основным активным компонентом является трихлоруксусная кислота (TCA) в концентрации 33%.

В сочетании с перекисью водорода и койевой кислотой, пилинг оказывает мощное противовоспалительное, антимикробное и осветляющее действие, одновременно стимулируя клеточное обновление.

Преимущества PRX-пилинга

Эта процедура отличается рядом достоинств, которые делают её выбором номер один для многих:

Подходит для любого времени года.

Практически безболезненна.

Устраняет пигментацию и постакне.

Сужает поры и разглаживает морщины.

Придаёт коже упругость и ровный тон.

Кроме того, PRX-пилинг применяется не только для лица, но и для шеи, декольте, рук.

Как проходит процедура

Процесс делится на несколько этапов:

Очищение : кожу очищают и подготавливают к нанесению состава.

Нанесение препарата: раствор накладывается слоями (от 2 до 5) с лёгким втиранием.

: кожу очищают и подготавливают к нанесению состава. Нанесение препарата: раствор накладывается слоями (от 2 до 5) с лёгким втиранием. Нейтрализация : состав смывается водой.

: состав смывается водой. Увлажнение: кожа получает дозу профессионального увлажняющего крема или маски.

Весь сеанс занимает не более 30 минут, что делает его удобным для людей с плотным графиком.

Есть ли минусы

Как и у любой косметологической процедуры, у PRX-пилинга есть некоторые ограничения. После него возможны лёгкие покраснения или шелушение, которые быстро устраняются при использовании увлажняющих средств.

Также важно помнить, что пилинг должен выполнять только квалифицированный специалист.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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