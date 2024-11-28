Лицо как у звезды: секрет идеальной кожи — PRX-пилинг

Пилинг PRX — современное решение для тех, кто ценит эффективный уход за кожей без необходимости долгого восстановления. Разберемся, что представляет собой эта процедура, как она работает и кому подойдет.
Это срединный пилинг, воздействующий на глубокие слои кожи без повреждения эпидермиса. Такой подход обеспечивает минимальный реабилитационный период и возможность вести привычный образ жизни сразу после процедуры.
Формула PRX была разработана итальянской компанией WIQOmed, а основным активным компонентом является трихлоруксусная кислота (TCA) в концентрации 33%.
В сочетании с перекисью водорода и койевой кислотой, пилинг оказывает мощное противовоспалительное, антимикробное и осветляющее действие, одновременно стимулируя клеточное обновление.
Эта процедура отличается рядом достоинств, которые делают её выбором номер один для многих:
Кроме того, PRX-пилинг применяется не только для лица, но и для шеи, декольте, рук.
Процесс делится на несколько этапов:
Весь сеанс занимает не более 30 минут, что делает его удобным для людей с плотным графиком.
Как и у любой косметологической процедуры, у PRX-пилинга есть некоторые ограничения. После него возможны лёгкие покраснения или шелушение, которые быстро устраняются при использовании увлажняющих средств.
Также важно помнить, что пилинг должен выполнять только квалифицированный специалист.
Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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