Гликолевая кислота: польза, вред и советы по выбору

Считать, что гликолевая кислота помогает исключительно в борьбе с акне и угревой сыпью, — заблуждение.
При правильном подборе косметики с этим ингредиентом можно добиться упругой, сияющей кожи и даже визуального омоложения. Подробно разбираем, зачем нужна гликолевая кислота, кому она подходит, а кому нет, и как выбрать подходящие средства.
Гликолевая кислота — это водорастворимая органическая молекула из группы альфа-гидрокислот, представляющая собой порошок из бесцветных кристаллов без запаха.
В природе она содержится в сахарном тростнике, винограде и сахарной свекле, но для косметики её часто синтезируют в лабораториях. Благодаря небольшому размеру молекул, гликолевая кислота проникает глубоко в кожу, мягко отшелушивает её и стимулирует обновление клеток.
Попадая на кожу, гликолевая кислота мягко отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, выравнивает тон и способствует регенерации. Это позволяет не только очистить кожу, но и улучшить её текстуру, повысить упругость и омолодить.
Гликолевая кислота способствует синтезу коллагена — белка, поддерживающего упругость кожи. С возрастом уровень коллагена снижается, что приводит к появлению морщин и потере тонуса. Продукты с этим ингредиентом помогают коже выглядеть более молодой и здоровой.
Косметика с гликолевой кислотой подходит как для проблемной, так и для усталой кожи. Даже если у вас нет видимых недостатков, использование таких средств поможет подготовить кожу к лучшему усвоению других уходовых продуктов.
Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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