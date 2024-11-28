Гликолевая кислота: польза, вред и советы по выбору

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Считать, что гликолевая кислота помогает исключительно в борьбе с акне и угревой сыпью, — заблуждение.

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При правильном подборе косметики с этим ингредиентом можно добиться упругой, сияющей кожи и даже визуального омоложения. Подробно разбираем, зачем нужна гликолевая кислота, кому она подходит, а кому нет, и как выбрать подходящие средства.

Что такое гликолевая кислота

Гликолевая кислота — это водорастворимая органическая молекула из группы альфа-гидрокислот, представляющая собой порошок из бесцветных кристаллов без запаха.

В природе она содержится в сахарном тростнике, винограде и сахарной свекле, но для косметики её часто синтезируют в лабораториях. Благодаря небольшому размеру молекул, гликолевая кислота проникает глубоко в кожу, мягко отшелушивает её и стимулирует обновление клеток.

Полезные факты о гликолевой кислоте

Сушит кожу: большинство домашних средств с гликолевой кислотой обладают подсушивающим эффектом. Чтобы избежать дискомфорта, используйте их с увлажняющим кремом.

большинство домашних средств с гликолевой кислотой обладают подсушивающим эффектом. Чтобы избежать дискомфорта, используйте их с увлажняющим кремом. Не подходит для чувствительной кожи: кислота эффективна для нормальной, жирной или комбинированной кожи, но может вызывать раздражение у обладателей чувствительного эпидермиса.

кислота эффективна для нормальной, жирной или комбинированной кожи, но может вызывать раздражение у обладателей чувствительного эпидермиса. Не сочетается с витаминами C и B3: витамин С теряет свои свойства при сочетании с гликолевой кислотой, а витамин B3 требует нейтрального pH, которого нет у кислоты.

витамин С теряет свои свойства при сочетании с гликолевой кислотой, а витамин B3 требует нейтрального pH, которого нет у кислоты. Может вызывать покраснение: при высокой концентрации кислоты возможны раздражение и шелушение. Начинайте с продуктов с низким содержанием кислоты.

при высокой концентрации кислоты возможны раздражение и шелушение. Начинайте с продуктов с низким содержанием кислоты. Обязателен солнцезащитный крем: гликолевая кислота делает кожу чувствительной к ультрафиолету, поэтому важно использовать солнцезащиту.

Польза гликолевой кислоты

Борьба с акне: кислота очищает поры, предотвращает накопление себума и бактерий, что помогает предотвратить воспаления.

кислота очищает поры, предотвращает накопление себума и бактерий, что помогает предотвратить воспаления. Возрастные изменения: ускоряя процесс обновления клеток, кислота делает кожу свежей и упругой.

ускоряя процесс обновления клеток, кислота делает кожу свежей и упругой. Устранение шрамов и пигментации: помогает избавиться от неровностей, выравнивая тон кожи.

помогает избавиться от неровностей, выравнивая тон кожи. Неровный тон и подготовка к макияжу: разглаживает кожу, улучшает её текстуру, делая нанесение макияжа более ровным.

Как действует гликолевая кислота

Попадая на кожу, гликолевая кислота мягко отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, выравнивает тон и способствует регенерации. Это позволяет не только очистить кожу, но и улучшить её текстуру, повысить упругость и омолодить.

Почему коллаген важен

Гликолевая кислота способствует синтезу коллагена — белка, поддерживающего упругость кожи. С возрастом уровень коллагена снижается, что приводит к появлению морщин и потере тонуса. Продукты с этим ингредиентом помогают коже выглядеть более молодой и здоровой.

Кому подходят средства с гликолевой кислотой

Косметика с гликолевой кислотой подходит как для проблемной, так и для усталой кожи. Даже если у вас нет видимых недостатков, использование таких средств поможет подготовить кожу к лучшему усвоению других уходовых продуктов.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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