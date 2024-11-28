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Опасные компоненты в шампунях: что вызывает перхоть и зуд

3:28
Моя семья » Красота и стиль

Кандидат медицинских наук, врач-трихолог Центрального Института Дерматокосметологии Марина Александровна Войцеховская объяснила, какие компоненты в косметике для волос лучше избегать и как стресс и недосыпание влияют на состояние шевелюры.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, PDM
Мытьё головы

Причины выпадения волос

Марина Александровна отмечает:
"Каждый день человек теряет до 100 волос, что считается нормой. Но если рост волос замедляется или выпадение усиливается, это может стать началом облысения. В таком случае стоит обратиться к трихологу."

Основные причины:

  • Ослабление иммунитета: Чаще всего волосы выпадают из-за стресса, после родов или на фоне несбалансированного питания. Респираторные и инфекционные заболевания с высокой температурой, операции, а также хроническое недосыпание ухудшают состояние волос.
  • Гормональные сбои: Например, избыток тестостерона у женщин, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания или дисфункция эндокринной системы.
    Инфекции кожи головы. Себорейный дерматит, псориаз или хронические болезни кожи могут вызывать облысение.
  • Прием медикаментов: Некоторые препараты, включая антидепрессанты, диуретики, стероиды и интерфероны, негативно влияют на рост волос.
    Внешние факторы. Загрязнение воздуха и радиация вредят волосам и организму в целом.

Что делать при выпадении волос

Очевидные причины, как стресс или гормональные сбои, обычно дают о себе знать через 3-4 месяца после события. Если же причина непонятна, трихолог может назначить анализы и тест на минеральный состав волос.

Домашние маски: польза или вред

При грамотном подборе ингредиентов маски могут стать частью комплексного лечения алопеции. Некоторые компоненты улучшают кровообращение и метаболизм в волосяных фолликулах. Однако при выраженном выпадении волос без врачебной помощи не обойтись.

На что обращать внимание в составе косметики

Марина Александровна предупреждает, что токсичные компоненты в шампунях могут ухудшать состояние волос. Среди них:

  • Парабены и фталаты, известные своими канцерогенными свойствами.
  • Лаурилсульфат натрия и аммония, вызывающие раздражение кожи и перхоть.
  • Пропиленгликоль, бензолы и другие агрессивные соединения.

Сезонное выпадение волос

С наступлением осени многие замечают, что волосы стали выпадать сильнее. Это нормальный процесс, который длится несколько месяцев. Чтобы его контролировать, трихолог рекомендует укреплять корни волос с помощью несмываемых средств с аминокислотами, натуральными экстрактами и маслами.

Если же выпадение волос не прекращается, необходимо обратиться к специалисту.

Лучшие процедуры для восстановления волос

  • Инъекционные методики: Плазмолифтинг и мезотерапия с витаминами и микроэлементами, а также препараты на основе экстракта плаценты.
  • Химические пилинги: Они очищают кожу головы, стимулируют кровообращение и повышают проницаемость кожи для лечебных средств.

Уточнения

Шампу́нь - гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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