Опасные компоненты в шампунях: что вызывает перхоть и зуд

Кандидат медицинских наук, врач-трихолог Центрального Института Дерматокосметологии Марина Александровна Войцеховская объяснила, какие компоненты в косметике для волос лучше избегать и как стресс и недосыпание влияют на состояние шевелюры.
Марина Александровна отмечает:
"Каждый день человек теряет до 100 волос, что считается нормой. Но если рост волос замедляется или выпадение усиливается, это может стать началом облысения. В таком случае стоит обратиться к трихологу."
Основные причины:
Очевидные причины, как стресс или гормональные сбои, обычно дают о себе знать через 3-4 месяца после события. Если же причина непонятна, трихолог может назначить анализы и тест на минеральный состав волос.
При грамотном подборе ингредиентов маски могут стать частью комплексного лечения алопеции. Некоторые компоненты улучшают кровообращение и метаболизм в волосяных фолликулах. Однако при выраженном выпадении волос без врачебной помощи не обойтись.
Марина Александровна предупреждает, что токсичные компоненты в шампунях могут ухудшать состояние волос. Среди них:
С наступлением осени многие замечают, что волосы стали выпадать сильнее. Это нормальный процесс, который длится несколько месяцев. Чтобы его контролировать, трихолог рекомендует укреплять корни волос с помощью несмываемых средств с аминокислотами, натуральными экстрактами и маслами.
Если же выпадение волос не прекращается, необходимо обратиться к специалисту.
Шампу́нь - гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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