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Тренды зимних аксессуаров для мужчин. Как оставаться стильным в холодное время года

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это отличная возможность продемонстрировать свой стиль с помощью аксессуаров. Правильно подобранные элементы гардероба могут не только дополнить образ, но и обеспечить комфорт и защиту от непогоды. В этой статье мы рассмотрим актуальные тренды зимних аксессуаров для мужчин и расскажем, как их носить.

Мужчина с телефоном в зимнем парке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина с телефоном в зимнем парке

1. Шапки

Шапки — это не только необходимый элемент для защиты от холода, но и модный аксессуар.

  • Вязаные шапки. Классические модели в нейтральных оттенках, а также яркие акценты в виде принтов или вышивки.
  • Береты. Этот стильный аксессуар добавляет нотку французского шика и отлично сочетается с пальто и куртками.
  • Шапки с помпонами. Они возвращаются в моду и могут стать ярким акцентом вашего зимнего образа.

2. Шарфы

Шарфы — это универсальный аксессуар, который не только согревает, но и подчёркивает стиль.

  • Шершащие шарфы. Модели из шерсти или кашемира обеспечат тепло и комфорт. Популярны крупные вязки и текстурированные узоры.
  • Шарфы с принтами. Геометрические узоры, клетка или полоска добавят интересные детали в ваш образ.
  • Длинные шарфы. Их можно обматывать вокруг шеи несколько раз или носить свободно, что создаёт эффектный вид.

3. Перчатки

Перчатки — это важный элемент зимнего гардероба, который должен быть не только функциональным, но и стильным.

  • Кожаные перчатки. Они всегда выглядят элегантно и подходят как для повседневной носки, так и для более формальных случаев.
  • Вязаные перчатки. Удобные и тёплые, они отлично дополняют повседневный образ.
  • Перчатки с сенсорными кончиками. Эти модели позволяют использовать смартфон, не снимая перчаток — идеальное решение для современных мужчин.

4. Сумки

Сумки становятся все более важным элементом зимнего стиля.

  • Рюкзаки из водоотталкивающих материалов. Они удобны для ежедневного использования и отлично подходят для зимних прогулок.
  • Классические сумки через плечо. Такие модели идеально подходят для городских условий и могут вместить все необходимые вещи.
  • Сумки из натуральных материалов. Кожаные или замшевые сумки добавят изысканности вашему образу.

5. Очки

Зимние очки не только защищают от солнца, но и добавляют стильности.

  • Солнцезащитные очкия Выбирайте модели с поляризацией для защиты от яркого света на снегу.
  • Очки в металлической оправе. Они становятся все более популярными и отлично сочетаются с зимней одеждой.

Зимние аксессуары для мужчин играют важную роль в создании стильного и комфортного образа. Обратите внимание на актуальные тренды, выбирайте качественные материалы и не бойтесь экспериментировать с цветами и текстурами.

Уточнения

Шарф (от лат. scirpea — «плетёнка; связанное»; в русский язык вошло через пол. szarfa, szarpa < нем. Schärpe < фр. écharpe — «повязка на руке») — длинный отрез материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных целях.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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