Тренды зимних аксессуаров для мужчин. Как оставаться стильным в холодное время года

3:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима — это отличная возможность продемонстрировать свой стиль с помощью аксессуаров. Правильно подобранные элементы гардероба могут не только дополнить образ, но и обеспечить комфорт и защиту от непогоды. В этой статье мы рассмотрим актуальные тренды зимних аксессуаров для мужчин и расскажем, как их носить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина с телефоном в зимнем парке

1. Шапки

Шапки — это не только необходимый элемент для защиты от холода, но и модный аксессуар.

Вязаные шапки. Классические модели в нейтральных оттенках, а также яркие акценты в виде принтов или вышивки.

Береты. Этот стильный аксессуар добавляет нотку французского шика и отлично сочетается с пальто и куртками.

Шапки с помпонами. Они возвращаются в моду и могут стать ярким акцентом вашего зимнего образа.

2. Шарфы

Шарфы — это универсальный аксессуар, который не только согревает, но и подчёркивает стиль.

Шершащие шарфы. Модели из шерсти или кашемира обеспечат тепло и комфорт. Популярны крупные вязки и текстурированные узоры.

Шарфы с принтами. Геометрические узоры, клетка или полоска добавят интересные детали в ваш образ.

Длинные шарфы. Их можно обматывать вокруг шеи несколько раз или носить свободно, что создаёт эффектный вид.

3. Перчатки

Перчатки — это важный элемент зимнего гардероба, который должен быть не только функциональным, но и стильным.

Кожаные перчатки. Они всегда выглядят элегантно и подходят как для повседневной носки, так и для более формальных случаев.

Вязаные перчатки. Удобные и тёплые, они отлично дополняют повседневный образ.

Перчатки с сенсорными кончиками. Эти модели позволяют использовать смартфон, не снимая перчаток — идеальное решение для современных мужчин.

4. Сумки

Сумки становятся все более важным элементом зимнего стиля.

Рюкзаки из водоотталкивающих материалов. Они удобны для ежедневного использования и отлично подходят для зимних прогулок.

Классические сумки через плечо. Такие модели идеально подходят для городских условий и могут вместить все необходимые вещи.

Сумки из натуральных материалов. Кожаные или замшевые сумки добавят изысканности вашему образу.

5. Очки

Зимние очки не только защищают от солнца, но и добавляют стильности.

Солнцезащитные очкия Выбирайте модели с поляризацией для защиты от яркого света на снегу.

Очки в металлической оправе. Они становятся все более популярными и отлично сочетаются с зимней одеждой.

Зимние аксессуары для мужчин играют важную роль в создании стильного и комфортного образа. Обратите внимание на актуальные тренды, выбирайте качественные материалы и не бойтесь экспериментировать с цветами и текстурами.

Уточнения

Шарф (от лат. scirpea — «плетёнка; связанное»; в русский язык вошло через пол. szarfa, szarpa < нем. Schärpe < фр. écharpe — «повязка на руке») — длинный отрез материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных целях.

