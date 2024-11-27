Семь распространённых ошибок при укладке волос, которые совершают многие женщины

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые и здоровые волосы — это не только природный дар, но и результат правильного ухода за ними. Мы рассмотрим семь частых ошибок, которые женщины часто совершают в этом плане, и поделимся советами, как сохранить красоту и здоровье локонов.

Фото: Freepik by svetlanasokolova, PDM Женщина с длинными волосами

Чрезмерное использование нагревательных приборов. Термические инструменты, такие как плойка, утюжок и фен, стали неотъемлемой частью заботы о внешности. Но постоянная горячая укладка разрушает структуру волос, лишая их блеска и силы. Используйте такие приборы не чаще 2-3 раз в неделю, наносите защитные средства и укладывайте в низкотемпературном режиме, особенно на тонкие и ослабленные пряди. Нанесение средств для стайлинга на мокрые пряди. Фиксирующие средства лучше работают на сухих волосах. Дождитесь полного высыхания прядей, нанесите мусс на слегка подсушенные корни и используйте фен для объема. Укладка локонов без использования термозащиты. Завивка и выпрямление без защитных средств приводят к сухости и расслоению кончиков. Подберите подходящий спрей или крем, наносите его перед каждым использованием приборов. Избыточное использование стайлинговых продуктов. Излишки лака, мусса или геля утяжеляют локоны и создают липкий слой, на котором оседает грязь и пыль. Соблюдайте умеренность и экономьте средства, расчесывайте волосы перед сном. Отсутствие регулярного ухода за приборами. Фены, плойки и утюжки требуют регулярной очистки, чтобы избежать вредного воздействия остатков средств. Протирайте приборы мягкой тканью, смоченной спиртом, и следите за их техническим состоянием. Неправильное расчесывание мокрых прядей. Воздействие на мокрые пряди может повредить их. Используйте щетку с редкими зубцами, начинайте расчесывание снизу, выбирая аксессуары из природных материалов. Неправильный выбор средств для шевелюры. Косметика для укладки должна соответствовать типу волос. Подбирайте средства с натуральными компонентами, внимательно читайте информацию на упаковке и выбирайте линейки для увеличения объема, фиксации кудрей или поддержания формы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.