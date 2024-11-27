Керамиды — это природные липиды, которые играют важную роль в поддержании здоровья кожи. Они являются основным компонентом защитного барьера, удерживающим влагу и защищающим от внешних воздействий. Но что именно делают керамиды, и почему они так важны для ухода за кожей?
Керамиды — это жирные молекулы, которые содержатся в верхних слоях эпидермиса. Они составляют до 50% кожного барьера и отвечают за его целостность. С возрастом, а также под воздействием внешних факторов, таких как ультрафиолет, холод или агрессивные косметические процедуры, уровень керамидов в коже уменьшается, что приводит к сухости, шелушению и снижению упругости.
Керамиды содержатся в кремах, сыворотках и лосьонах. Они подходят для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной.
Используйте косметику с керамидами регулярно, чтобы кожа оставалась увлажнённой и здоровой.
Церамиды — подкласс липидных молекул, самый простой тип сфинголипидов, состоящих из сфингозина и жирной кислоты.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.