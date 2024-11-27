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Керамиды в косметике и их невероятная польза для кожи

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Керамиды — это природные липиды, которые играют важную роль в поддержании здоровья кожи. Они являются основным компонентом защитного барьера, удерживающим влагу и защищающим от внешних воздействий. Но что именно делают керамиды, и почему они так важны для ухода за кожей?

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM
Тонер для лица

Что такое керамиды?

Керамиды — это жирные молекулы, которые содержатся в верхних слоях эпидермиса. Они составляют до 50% кожного барьера и отвечают за его целостность. С возрастом, а также под воздействием внешних факторов, таких как ультрафиолет, холод или агрессивные косметические процедуры, уровень керамидов в коже уменьшается, что приводит к сухости, шелушению и снижению упругости.

Как керамиды помогают коже?

  1. Керамиды помогают восстановить повреждённый кожный барьер, что делает кожу более устойчивой к агрессорам, таким как загрязнения и микробы.
  2. Эти липиды создают барьер, который препятствует испарению влаги, сохраняя кожу мягкой и увлажнённой.
  3. Керамиды способствуют разглаживанию морщин и улучшению текстуры кожи, что делает их незаменимыми в антивозрастном уходе.

Где найти керамиды?

Керамиды содержатся в кремах, сыворотках и лосьонах. Они подходят для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной. 

Используйте косметику с керамидами регулярно, чтобы кожа оставалась увлажнённой и здоровой.

Уточнения

Церамиды — подкласс липидных молекул, самый простой тип сфинголипидов, состоящих из сфингозина и жирной кислоты.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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