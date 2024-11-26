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Как привести чёлку в порядок, если времени в обрез?

Моя семья » Красота и стиль

Чёлка — это стильный акцент, который делает образ более ярким и выразительным. Однако из-за своей близости к лбу чёлка быстрее пачкается и теряет свежесть. Если нет времени на полноценное мытьё головы, есть несколько простых способов быстро привести её в порядок.

Глаза
Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, PDM
Глаза

Сухой шампунь

Сухой шампунь — это первое средство, которое приходит на помощь. Распылите небольшое количество на корни чёлки, оставьте на пару минут, чтобы средство впитало излишки жира, и аккуратно расчешите. Это мгновенно освежит волосы и придаст им объём.

Ополосните только чёлку

Если под рукой нет сухого шампуня, можно вымыть только чёлку. Для этого соберите остальную часть волос в хвост или заколите, оставив чёлку свободной. Используйте немного шампуня, тщательно смойте и быстро высушите феном. Этот способ занимает всего несколько минут.

Пудра или крахмал

Если под рукой нет сухого шампуня, замените его детской присыпкой, крахмалом или прозрачной пудрой. Нанесите немного средства на корни, равномерно распределите и расчешите. Это уберёт жирный блеск и освежит волосы.

Укладка с утюжком или феном

Чтобы скрыть несвежесть, можно быстро уложить чёлку. Пройдитесь по ней утюжком или высушите феном, слегка подкручивая кончики. Это придаст волосам ухоженный вид.

Эти простые методы помогут вам всегда выглядеть свежо и привлекательно, даже в условиях ограниченного времени.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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