Как привести чёлку в порядок, если времени в обрез?

Чёлка — это стильный акцент, который делает образ более ярким и выразительным. Однако из-за своей близости к лбу чёлка быстрее пачкается и теряет свежесть. Если нет времени на полноценное мытьё головы, есть несколько простых способов быстро привести её в порядок.
Сухой шампунь — это первое средство, которое приходит на помощь. Распылите небольшое количество на корни чёлки, оставьте на пару минут, чтобы средство впитало излишки жира, и аккуратно расчешите. Это мгновенно освежит волосы и придаст им объём.
Если под рукой нет сухого шампуня, можно вымыть только чёлку. Для этого соберите остальную часть волос в хвост или заколите, оставив чёлку свободной. Используйте немного шампуня, тщательно смойте и быстро высушите феном. Этот способ занимает всего несколько минут.
Если под рукой нет сухого шампуня, замените его детской присыпкой, крахмалом или прозрачной пудрой. Нанесите немного средства на корни, равномерно распределите и расчешите. Это уберёт жирный блеск и освежит волосы.
Чтобы скрыть несвежесть, можно быстро уложить чёлку. Пройдитесь по ней утюжком или высушите феном, слегка подкручивая кончики. Это придаст волосам ухоженный вид.
Эти простые методы помогут вам всегда выглядеть свежо и привлекательно, даже в условиях ограниченного времени.
Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.
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