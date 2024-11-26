Как избавиться от акне в зрелом возрасте

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Акне — это проблема, с которой могут сталкиваться не только подростки, но и взрослые люди. Причины появления прыщей могут быть разнообразными, и для борьбы с ними важно выявить и устранить эти причины. Косметолог Ирина Созинова объясняет, что существуют несколько простых шагов, которые помогут улучшить состояние кожи и ускорить процесс лечения акне.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0 Дерматит

Первый и самый важный шаг — это поддержание чистоты кожи. Лицо следует тщательно очищать дважды в день и после интенсивного потоотделения, но при этом не использовать агрессивные средства. Рекомендуются мягкие очищающие средства, которые не сушат кожу. Также важно избегать использования мочалок и губок, так как они могут вызвать дополнительное раздражение.

Правильный уход за кожей включает использование косметики без спирта и агрессивных отшелушивающих средств. Важно выбрать щадящие продукты, которые не нарушают защитный барьер кожи. Регулярное мытье головы также играет роль в борьбе с акне: жир, выделяемый волосами, может оказывать негативное воздействие на кожу лба. Если у вас жирные волосы, стоит выбрать подходящий шампунь и мыть голову чаще.

Кроме того, важно придерживаться единой стратегии лечения и не менять средства от акне слишком часто, чтобы не раздражать кожу. Для этого стоит выбрать одно эффективное средство и дать ему время подействовать — от нескольких недель до нескольких месяцев.

И последний, но не менее важный совет — не трогать лицо руками. Частые прикосновения могут привести к новой вспышке воспалений, увеличив риски появления рубцов и гиперпигментации.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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