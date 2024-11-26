Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло и топливо: что действительно влияет на долговечность двигателя
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии
Единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года
Секрет идеальной шарлотки: ягоды больше не тонут
Казахстанский опыт по выращиванию бананов заинтересовал Минсельхоз России
Россиянам раскрыли подводные камни погашения ипотеки за счет аренды
Опасность для лёгких и мозга, скрытая угроза вейпов
Терапевт назвала провоцирующие развитие рака продукты
Вес возвращается после похудения? Ученые разобрались, почему так происходит

Как избавиться от акне в зрелом возрасте

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Акне — это проблема, с которой могут сталкиваться не только подростки, но и взрослые люди. Причины появления прыщей могут быть разнообразными, и для борьбы с ними важно выявить и устранить эти причины. Косметолог Ирина Созинова объясняет, что существуют несколько простых шагов, которые помогут улучшить состояние кожи и ускорить процесс лечения акне.

Дерматит
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0
Дерматит

Первый и самый важный шаг — это поддержание чистоты кожи. Лицо следует тщательно очищать дважды в день и после интенсивного потоотделения, но при этом не использовать агрессивные средства. Рекомендуются мягкие очищающие средства, которые не сушат кожу. Также важно избегать использования мочалок и губок, так как они могут вызвать дополнительное раздражение.

Правильный уход за кожей включает использование косметики без спирта и агрессивных отшелушивающих средств. Важно выбрать щадящие продукты, которые не нарушают защитный барьер кожи. Регулярное мытье головы также играет роль в борьбе с акне: жир, выделяемый волосами, может оказывать негативное воздействие на кожу лба. Если у вас жирные волосы, стоит выбрать подходящий шампунь и мыть голову чаще.

Кроме того, важно придерживаться единой стратегии лечения и не менять средства от акне слишком часто, чтобы не раздражать кожу. Для этого стоит выбрать одно эффективное средство и дать ему время подействовать — от нескольких недель до нескольких месяцев.

И последний, но не менее важный совет — не трогать лицо руками. Частые прикосновения могут привести к новой вспышке воспалений, увеличив риски появления рубцов и гиперпигментации.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Еда и рецепты
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления Аудио 
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Что скрывается за модными заменами сахара, масла и молока
Дело в паре градусов алкоголя: 110-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Депутат Миронов пришёл в Госдуму в футболке Крепкий Орешник
В Москве цена за однушку достигла почти 75% от предлагаемых зарплат
Грамота.ру назвала слово года
Почему экономия на обслуживании автомобиля может привести к большим расходам
Этого хочет лишь Запад: в СВР высказались о заморозке конфликта на Украине
Серьезная проблема: польский генерал высказался об Орешнике
Кошка и поводок: 7 простых шагов для успешной адаптации
Раскрыта позиция Госдумы о необходимости применения Орешника по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.