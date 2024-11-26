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Как защитить кожу от холода и акне

1:41
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Зимой проблемы с кожей, в том числе с акне, могут обостряться, и не только из-за холода. Как объясняет косметолог с 14-летним стажем Ирина Созинова, холодный воздух и сухость в помещениях усугубляют состояние кожи. А неправильное питание, богатое углеводами, жирами и сахаром, становится дополнительной причиной появления воспалений. Чтобы сохранить кожу здоровой и сияющей, важно соблюдать несколько ключевых правил.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Во-первых, для зимнего ухода нужна бережная очистка. Косметолог рекомендует использовать мягкие средства, такие как гидрофильное масло или мицеллярную воду, чтобы не нарушить защитную пленку кожи. После умывания следует восстанавливать pH-баланс с помощью тоников.

Во-вторых, увлажнение — это основа ухода за кожей зимой. Даже жирная кожа может стать обезвоженной, что приводит к усиленному выделению себума. Важно выбирать легкие увлажняющие средства, которые не забивают поры, такие как сыворотки с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом или алоэ вера.

Третий совет — защита от холода. Перед выходом на улицу необходимо наносить защитный крем, который создаст барьер от низких температур и ветра. Также не стоит забывать про солнцезащитный крем, так как ультрафиолет может повреждать кожу и зимой.

Кроме того, раз в неделю стоит баловать кожу питательными масками с компонентами, которые успокаивают и восстанавливают дерму, например, с экстрактом чайного дерева или зеленого чая.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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