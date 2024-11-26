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Как правильно сушить волосы феном, чтобы не повредить их

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Правильная сушка волос феном важна для поддержания их здоровья и предотвращения повреждений. Парикмахер Анастасия Жаворонкова рекомендует сушить волосы по направлению роста, от корней к кончикам. Это помогает сохранить гладкость кутикулы, предотвратить пушение и добавить блеск.

Выпадение волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM
Выпадение волос

Также важно использовать теплый, комфортный воздух и держать фен на расстоянии 15-20 см от головы, чтобы не перегреть волосы. Частое использование фена может сделать волосы сухими и ломкими, поэтому после мытья следует обязательно применять увлажняющие средства, такие как бальзам или кондиционер. Волосы следует аккуратно отжимать полотенцем, избегая трения, которое может повредить их структуру.

По возможности, рекомендуется дать волосам немного подсохнуть естественным путем, а также не ложиться спать с влажной головой, чтобы избежать механического повреждения от трения о подушку.

Наконец, не стоит использовать фен сразу на максимальной температуре, чтобы не перегрузить волосы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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