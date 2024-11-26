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Кожа будет увлажнена и хорошо очищена, если использовать эту маску с граммовой мукой

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Граммовая мука — это мягкое отшелушивающее средство, которое помогает удалить омертвевшие клетки кожи и очистить поры. Розовая вода является абсолютным чемпионом в успокоении и увлажнении кожи. Если соединить эти ингредиенты вместе, получится маска для лица, которая лечит прыщи и воспаления и придает коже сияние.

Расширенные поры на носу
Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM
Расширенные поры на носу

Что вам нужно подготовить

  • 1 столовая ложка порошка куркумы;
  • 2 столовые ложки граммовой муки;
  • розовая вода, по мере необходимости.

Этапы приготовления

Из всех ингредиентов сделайте густую пасту, тщательно смешав их. Нанесите приготовленную маску на пораженные участки лица и смойте теплой водой через 15-20 минут.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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