Кожа будет увлажнена и хорошо очищена, если использовать эту маску с граммовой мукой

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Граммовая мука — это мягкое отшелушивающее средство, которое помогает удалить омертвевшие клетки кожи и очистить поры. Розовая вода является абсолютным чемпионом в успокоении и увлажнении кожи. Если соединить эти ингредиенты вместе, получится маска для лица, которая лечит прыщи и воспаления и придает коже сияние.

Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM Расширенные поры на носу

Что вам нужно подготовить

1 столовая ложка порошка куркумы;

2 столовые ложки граммовой муки;

розовая вода, по мере необходимости.

Этапы приготовления

Из всех ингредиентов сделайте густую пасту, тщательно смешав их. Нанесите приготовленную маску на пораженные участки лица и смойте теплой водой через 15-20 минут.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.