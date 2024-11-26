Кожа будет увлажнена и хорошо очищена, если использовать эту маску с граммовой мукой

Граммовая мука — это мягкое отшелушивающее средство, которое помогает удалить омертвевшие клетки кожи и очистить поры. Розовая вода является абсолютным чемпионом в успокоении и увлажнении кожи. Если соединить эти ингредиенты вместе, получится маска для лица, которая лечит прыщи и воспаления и придает коже сияние.
Из всех ингредиентов сделайте густую пасту, тщательно смешав их. Нанесите приготовленную маску на пораженные участки лица и смойте теплой водой через 15-20 минут.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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