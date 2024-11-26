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Ваши ногти будут сохнуть намного быстрее, если вы будете делать так

1:15
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Используйте ледяную воду

Погружение ногтей в ледяную воду является самой проверенной техникой всех времен. Все, что вам нужно, это пойти на кухню и взять миску воды с кубиками льда. Расставьте все перед тем, как нанести лак для ногтей, и как только вы закончите, окуните ногти примерно на 3 минуты. 

Бордовый маникюр
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Бордовый маникюр

Фен

Прохладная настройка фена — это все, что вам нужно. Просто установите фен на самый холодный режим и аккуратно подуйте им на ногти в течение 2-3 минут круговыми движениями. 

Лак для волос или растительное масло

Использование небольшого количества вашего любимого лака для волос или растительного масла может действительно сократить время высыхания лака для ногтей. Как только вы закончите наносить лак для ногтей, сбрызните ногти лаком для волос или растительным маслом. Подождите несколько минут, прежде чем смыть средства холодной водой.

Подсушивающие капли или спреи

Купите спреи или капли для сушки, это может сократить время ожидания вдвое. Эти продукты не только высушивают ногти намного быстрее, но и делают ваши ногти супер глянцевыми и блестящими.

 

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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