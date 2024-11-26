Как распознать поддельный препарат для косметических процедур

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Косметологические процедуры с использованием препаратов, таких как филлеры, могут иметь серьезные риски, если используются поддельные или некачественные средства. Врач-косметолог, дерматолог и кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова предупреждает, что подделки могут привести к непредсказуемым реакциям организма, включая аутоиммунные ответы, асептические воспаления или даже гнойные инфекции. Измененные физико-химические свойства препаратов могут привести к нежеланным эффектам, которые не соответствуют ожиданиям, например, к чрезмерному отеку или недостаточному объему.

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Специалист напоминает, что косметологические процедуры следует проводить только в лицензированных клиниках, работающих с проверенными поставщиками препаратов. Важно убедиться, что на препарате указаны все необходимые данные, такие как срок годности и регистрационный номер. Пациентам рекомендуется обращать внимание на упаковку и на то, что гиалуроновая кислота должна быть в индивидуальных шприцах, а упаковка — стерильной. Проверить подлинность препарата можно на сайте Роспотребнадзора.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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