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Как сделать маникюр стильным и универсальным

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Ближе к праздникам многие хотят обновить маникюр, и мастера уже подготовили советы по трендовым оттенкам для грядущего года. Анастасия Волковицкая, нейл-эксперт, предложила несколько универсальных и стильных вариантов маникюра, которые подойдут для любого события. Одним из самых универсальных решений стал нюд в розовых оттенках, который идеально выглядит в любой ситуации, не требуя идеальной ногтевой пластины. Для тех, кто не готов отказаться от лака, легкое камуфляжное покрытие в нежных оттенках выглядит элегантно и стильно.

Лампа для маникюра
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0
Лампа для маникюра

Градиентный маникюр остается в тренде. Он легко сочетается с разными стилями: для официальных мероприятий подойдут пастельные тона, а для праздников можно добавить шиммер или яркие оттенки. В конце 2024 года также популярны теплые варианты френча, особенно с миндальной формой ногтей. Вишневый и бордовый оттенки не теряют актуальности и остаются символом элегантности, особенно в сочетании с матовыми и глянцевыми покрытиями или эффектом битого стекла, который придаст маникюру праздничный вид.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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