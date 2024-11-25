Как тренд на козий подбородок может привести к серьёзным проблемам с лицом

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последнее время набирает популярность бьюти-тренд — "козий подбородок", когда с помощью филлеров изменяют форму подбородка, делая его более узким и вытянутым. Однако этот тренд может быть опасен, если процедуру проводят неправильно.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

По словам врача-дерматовенеролога Ольги Рябовой, при неграмотном подходе возможны серьезные последствия, такие как повреждение сосудов и нарушение кровотока в области подбородка, что может привести к ишемии тканей и их отмиранию. Кроме того, существует риск инфекции или миграции препарата, что может привести к "сползанию подбородка".

Специалист также отметила, что не все пациенты подходят для этой процедуры. Для некоторых людей филлеры могут сделать лицо негармоничным, если, например, пытаются замаскировать птоз (второй подбородок) или создать резкие контуры, которых не было в структуре лица изначально.

Важно, чтобы процедура проводилась грамотно, иначе результаты могут быть заметными и неестественными. Рябова подчеркнула, что при качественно выполненной инъекции результаты будут гармоничными и незаметными, но при неправильном подходе последствия могут быть гораздо более серьезными, как сообщает Москва 24.

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