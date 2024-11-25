Как нейрокосметика может помочь вашей коже справиться со стрессом

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нейрокосметика — это новая категория средств, влияющих на нервные окончания в коже и способных минимизировать последствия стресса и усталости. Научные исследования подтверждают, что кожа — это продолжение нервной системы, активно реагирующая на внешние и внутренние раздражители. Стресс вызывает выброс гормонов, таких как кортизол и адреналин, которые негативно влияют на состояние кожи: кортизол нарушает выработку коллагена, что приводит к старению и истончению кожи, а адреналин ухудшает кровообращение, делая кожу тусклой и бледной.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0 Шампунь и кондиционер

Нейрокосметика, в отличие от обычных средств, воздействует на причину проблем кожи, а не просто на их следствия. Эти продукты содержат активные компоненты, которые проникают в глубокие слои дермы и помогают нормализовать работу кожных клеток. Например, пептиды расслабляют мышцы лица, транексамовая кислота и ниацинамид помогают снизить гиперпигментацию, а натуральные компоненты, такие как кофеин и капсаицин, регулируют расщепление жиров и успокаивают кожу. Важным аспектом является использование витаминов и антиоксидантов, которые способствуют улучшению иммунной функции кожи и повышению её стрессоустойчивости.

Основная задача — снизить влияние стресса на кожу, повысив её способность восстанавливаться и поддерживать баланс, а также обеспечить эмоциональный комфорт с помощью ароматных кремов и масок.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.