Французские губы: простой способ увеличить объём без инъекций при помощи ухода и макияжа

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

"Французские губы" — это тренд, который пришёл к нам из прошлого. В своё время легендарная Брижит Бардо была известна своими пухлыми губами, которые делали её образ привлекательным и соблазнительным. Сегодня этот тренд снова актуален.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0 Губы

Профессиональный визажист Ольга Протасова рассказала Maire Claire о том, как следовать этому тренду и какие нюансы следует учитывать.

Уход и макияж по-французски

Француженки ценят своё время, но при этом они умеют наслаждаться жизнью и ценить каждый момент. Поэтому они стараются не тратить много времени на подбор одежды и макияжа.

Эффект французских губ

Уход. Питайте и увлажняйте губы на ночь с помощью кремов и гигиенических помад с коллагеном и увлажняющими компонентами. Также используйте кремы-пламперы для восстановления объёма губ. Макияж. Создайте французский макияж губ, используя матовые покрытия. Нанесите продукт на губы, давая больше покрытия возле слизистой и оттягивая границы помады к краям для создания плавного градиента. Используйте подушечки пальцев для вбивания продукта и избегайте чёткого контура.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



Брижи́т Анн-Мари́ Бардо́ (фр. Brigitte Anne-Marie Bardot, МФА: МФА: , сокращённо B.B. (Бебе́); род. 28 сентября 1934, Париж, Франция) — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница.



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