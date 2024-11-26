Французские губы: простой способ увеличить объём без инъекций при помощи ухода и макияжа

"Французские губы" — это тренд, который пришёл к нам из прошлого. В своё время легендарная Брижит Бардо была известна своими пухлыми губами, которые делали её образ привлекательным и соблазнительным. Сегодня этот тренд снова актуален.
Профессиональный визажист Ольга Протасова рассказала Maire Claire о том, как следовать этому тренду и какие нюансы следует учитывать.
Уход и макияж по-французски
Француженки ценят своё время, но при этом они умеют наслаждаться жизнью и ценить каждый момент. Поэтому они стараются не тратить много времени на подбор одежды и макияжа.
Эффект французских губ
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
Брижи́т Анн-Мари́ Бардо́ (фр. Brigitte Anne-Marie Bardot, МФА: МФА: , сокращённо B.B. (Бебе́); род. 28 сентября 1934, Париж, Франция) — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница.
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