Glazed Apple Lip Combo — популярный макияж губ, который будет идеальным на Новый год

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Glazed Apple Lip Combo — новый тренд в макияже губ, который стал популярным в социальных сетях. Его особенность заключается в сочетании тёмного контура, чуть более светлой матовой красной помады и глянцевого финиша.

Фото: flickr.com by helicopterspy, CC BY 2.0 Красные губы

Красный цвет, преобладающий в дизайне, ассоциируется с сочным яблоком в карамели, а стеклянный эффект достигается благодаря использованию блеска. Glazed Apple Lip Combo будет более чем уместен на ваших губах в главную ночь года!

Чтобы повторить этот тренд, следуйте этим шагам:

Подготовьте кожу губ, используя скраб, и нанесите увлажняющий бальзам. Нарисуйте контур тёмным карандашом (шоколадным, бордовым или каштановым) и растушуйте его кистью или пальцами. Используйте помаду светлого оттенка красного. Завершите макияж, нанеся прозрачный блеск или масло для губ с красноватым оттенком.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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