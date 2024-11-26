Glazed Apple Lip Combo — популярный макияж губ, который будет идеальным на Новый год

Glazed Apple Lip Combo — новый тренд в макияже губ, который стал популярным в социальных сетях. Его особенность заключается в сочетании тёмного контура, чуть более светлой матовой красной помады и глянцевого финиша.
Красный цвет, преобладающий в дизайне, ассоциируется с сочным яблоком в карамели, а стеклянный эффект достигается благодаря использованию блеска. Glazed Apple Lip Combo будет более чем уместен на ваших губах в главную ночь года!
Чтобы повторить этот тренд, следуйте этим шагам:
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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