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Ошибочные привычки, которые вредят вашим волосам и как их избежать

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Многие популярные привычки, связанные с уходом за волосами, на самом деле могут им навредить, и важно понимать, какие из них стоит избегать. Анастасия Сидорова, эксперт по уходу за волосами, объясняет, что редкое мытье головы может привести к перхоти, зуду и даже выпадению волос, так как на коже головы начинают размножаться бактерии. Избегание силиконов в продуктах для волос также не всегда оправдано — эти компоненты не блокируют поры и помогают защищать волосы от повреждений, улучшая их внешний вид и состояние.

Портрет девушки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Портрет девушки

Многие люди ошибочно считают, что отказ от использования фена полезен для волос, но исследования показывают, что при низкой температуре фен не наносит повреждений, а наоборот помогает избежать других рисков, связанных с длительным мокрым состоянием волос. Кроме того, защита волос и кожи головы от солнечного воздействия также крайне важна, так как ультрафиолет может вызывать их ломкость и повреждения.

Наконец, использование народных средств, таких как луковые маски или яичные втирания, часто не дает ожидаемого результата, так как эти методы не могут решить проблему выпадения или ухудшения роста волос без комплексного подхода.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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