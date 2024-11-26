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Как распознать обезвоженность кожи и вернуть ей здоровый вид?

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Состояние кожи играет важную роль в общем внешнем виде и здоровье. Однако обезвоженность — частая проблема, которая может затрагивать как сухую, так и жирную кожу. Нередко признаки обезвоживания путают с другими проблемами, из-за чего уход становится менее эффективным. Давайте разберёмся, по каким признакам можно понять, что кожа нуждается в увлажнении.

Женщина среднего роста практикует лицевую йогу
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина среднего роста практикует лицевую йогу

Тусклый и уставший вид

Обезвоженная кожа теряет естественный блеск и выглядит уставшей. Если ваше лицо кажется сероватым или тусклым, это может быть связано с недостатком влаги. Отсутствие увлажнения приводит к замедлению процессов обновления клеток, что отражается на внешнем виде.

Чувство стянутости

Одним из наиболее заметных симптомов обезвоженности является постоянное ощущение стянутости кожи, особенно после умывания. Это сигнал о том, что защитный барьер кожи нарушен и ей не хватает влаги.

Шелушение и сухие участки

Даже если у вас жирный тип кожи, обезвоженность может проявляться шелушением или появлением сухих участков. Особенно это заметно в области щёк, вокруг рта или на лбу.

Усиление морщин

Обезвоженная кожа склонна к появлению мелких морщинок, особенно в зонах с тонким эпидермисом. Они исчезают после нанесения увлажняющего средства, что отличает их от возрастных изменений.

Повышенная чувствительность

Кожа, лишённая влаги, становится более подверженной раздражению, покраснениям и воспалениям. Это происходит из-за ослабления её защитной функции.

Регулярное увлажнение и грамотный уход помогут восстановить баланс и вернуть коже здоровье и свежесть.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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