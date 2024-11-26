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Как азелаиновая кислота помогает коже оставаться здоровой?

1:58
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Азелаиновая кислота — это натуральный компонент, который получают из злаковых культур, таких как пшеница, ячмень и рожь. Она широко используется в косметологии и дерматологии благодаря своим уникальным свойствам, которые помогают в уходе за проблемной кожей. Разберём, какие преимущества азелаиновая кислота приносит коже и почему стоит обратить на неё внимание.

Противовоспалительное действие

Азелаиновая кислота обладает мощными противовоспалительными свойствами. Она помогает успокаивать раздражённую дерму, уменьшает покраснения и эффективно борется с акне. Средства с этим компонентом подходят для чувствительной кожи, склонной к воспалениям.

Борьба с пигментацией

Азелаиновая кислота активно используется для осветления кожи. Она помогает уменьшить пигментные пятна, выравнивает тон и препятствует образованию новых участков гиперпигментации. Это делает её незаменимой в борьбе с постакне и возрастными изменениями кожи.

Регуляция выработки себума

Применение азелаиновой кислоты способствует нормализации работы сальных желез. Это особенно полезно для людей с жирной кожей, так как средство уменьшает жирный блеск и предотвращает образование чёрных точек.

Антибактериальные свойства

Азелаиновая кислота борется с бактериями, вызывающими акне, не повреждая естественный защитный барьер кожи. Она действует мягко, что делает её безопасной для длительного использования.

Уход за чувствительной кожей

Этот компонент гипоаллергенен и подходит даже для самой деликатной кожи. Азелаиновая кислота мягко воздействует на эпидермис, улучшая его текстуру и эластичность.

Регулярное использование средств с азелаиновой кислотой поможет сохранить кожу здоровой, гладкой и сияющей.

Уточнения

Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) НООС(СН2)7СООН — двухосновная предельная карбоновая кислота.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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