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Лучшие средства для ночного восстановления губ

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Губы – одна из самых нежных и чувствительных частей лица, которая требует особого ухода, особенно ночью. В течение дня губы подвергаются воздействию внешних факторов, таких как холод, ветер, солнце, а также макияж, что может привести к их сухости и повреждениям. Ночной уход за губами поможет восстановить их текстуру и вернуть мягкость и увлажнение.

Губы
Фото: Freepik by master1305, PDM
Губы

Масла для интенсивного питания

Одним из лучших средств для ночного восстановления губ являются натуральные масла. Масло ши, кокосовое масло, жожоба или касторовое идеально подходят для глубокого увлажнения и питания. Наносите небольшое количество масла на губы перед сном, чтобы они впитали все полезные компоненты и восстановились за ночь.

Специальные ночные маски для губ

Если ваши губы сильно потрескались или шелушатся, то специальные ночные маски станут отличным выбором. Эти средства часто содержат питательные компоненты, такие как витамины, гиалуроновую кислоту и экстракты растений, которые восстанавливают увлажнение и устраняют шелушение. Маску достаточно нанести на губы перед сном, и утром вы почувствуете мягкость и упругость.

Домашние средства для увлажнения губ

Если вы предпочитаете натуральные средства, то можно воспользоваться смесью мёда и оливкового масла. Мёд обладает антисептическими свойствами, а оливковое масло увлажняет и питает кожу губ. Просто смешайте эти компоненты и нанесите на губы на ночь для мягкости и восстановления.

Правильный ночной уход за губами – залог их мягкости и увлажненности на следующий день.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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