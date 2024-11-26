Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягоды и табак стали любимыми ароматами для дома у россиян
Давим везде. Активность армии России на фронте сейчас на самом высоком уровне за всю спецоперацию
Проверка документов, тест-драйв и другие советы для покупателя
Предчувствие или понимание? Кинолог рассказал, как собака знает, когда вернётся хозяин
Подводная могила 9900 летней женщины раскрывает жестокую историю
Собственников призвали выполнить одну процедуру после продажи жилья
Россиянам дали советы по подготовке дачи к зиме
Почему антибиотики не помогут при ротавирусе
Россия запускает круиз по Каспию: что нужно знать туристам

Рассказываем, как подобрать для себя идеальный цвет волос

3:22
Моя семья » Красота и стиль

Выбор цвета волос — это не просто изменение внешности, это возможность выразить свою индивидуальность и подчеркнуть лучшие черты лица. Но как найти тот самый идеальный оттенок, который сделает ваш образ завершенным и гармоничным? Давайте разберёмся!

Окрашевание волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Окрашевание волос

1. Определяем свой цветотип

Первый шаг к выбору идеального цвета волос начинается с определения вашего цветотипа. Цветотип — это сочетание оттенков кожи, глаз и натуральных волос, которое определяет, какие цвета вам идут больше всего. Существует четыре основных цветотипа: зима, весна, лето и осень.

  • Зима. Холодный цветотип с бледной или оливковой кожей, тёмно-карими или чёрными глазами и волосами чёрного или пепельного оттенка.
  • Весна. Тёплый цветотип с нежной, светлой кожей, зелёными или голубыми глазами и светлыми волосами с золотистым отливом.
  • Лето. Холодный цветотип с фарфоровой или слегка розоватой кожей, серыми или голубыми глазами и светло-русыми или пепельными волосами.
  • Осень. Тёплый цветотип с бронзовой или золотистой кожей, карими или ореховыми глазами и каштановыми или рыжими волосами.

Определившись с вашим цветотипом, вы сможете сузить выбор цветов волос, которые будут гармонировать с вашей внешностью.

2. Учтём состояние кожи

Цвет волос может сильно влиять на восприятие состояния кожи. Если у вас есть покраснения, прыщики или другие несовершенства, то тёплые оттенки, такие как медный блонд или карамельный шатен, могут сделать эти недостатки менее заметными. Холодные оттенки, наоборот, могут подчеркнуть недостатки, поэтому будьте осторожны с ними.

3. Рассмотрим форму лица

Форма лица тоже играет важную роль в выборе цвета волос. Например, если у вас овальное лицо, вам подойдут практически любые оттенки. Круглое лицо можно визуально удлинить, выбрав тёмные корни и светлые кончики. Квадратное лицо смягчается мягкими переходами цвета, а треугольное – светлым мелированием.

4. Учитываем возраст

Возраст — ещё один важный фактор. Молодым девушкам идут яркие и смелые оттенки, в то время как женщинам постарше лучше выбирать более сдержанные и элегантные цвета. С возрастом волосы становятся тонкими и ломкими, поэтому стоит избегать агрессивных химических процедур и отдавать предпочтение мягким окрашивающим средствам.

5. Экспериментируем с временными цветами

Если вы не уверены в своём выборе, попробуйте временные краски или тонирующие шампуни. Они позволяют менять цвет волос без длительного воздействия на структуру волос и дают возможность оценить, как новый оттенок сочетается с вашей кожей и глазами.

Выбор идеального цвета волос — это увлекательный процесс, который требует внимательного отношения к своему образу и желания экспериментировать. Главное — не бояться пробовать новое и доверять своим ощущениям. 

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Красота и стиль
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком Аудио 
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Сводка с фронта: на Донецком фронте ВС РФ наступают на двадцати участках, новые ракеты от КНДР Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Как сэкономить на покупке нового авто в условиях подорожания
Можно ли вспомнить потерянные воспоминания
Комбуча из зелёного чая улучшает здоровье кишечника, выяснили учёные
Простые шаги для омоложения смородины и повышения урожая
5 причин поломки амортизаторов, о которых стоит знать
Как приготовить вкусную заправку для салата? Кулинарные советы
Как спланировать идеальный отпуск в Стране улыбок
Главные недостатки кожаного салона, о которых умалчивают
На дне океана нашли бурлящий источник газа
Природные антисептики для лечения воспалений на коже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.