Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Печём хрустящие и нежные венские вафли всего за несколько минут — это и правда быстро
Хоккеист Макбэйн получает угрозы из-за травмы Овечкина
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Правила питья воды на тренировке: советы и нюансы

Как шоппинг превращается в кошмар: распространенные ошибки

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Если после похода по магазинам вы снова замечаете, что:

Olsztyn, Poland
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM
Olsztyn, Poland
  • новая одежда не радует
  • каждый день начинаете с мучительного выбора среди переполненного шкафа
  • вещи, которые идеально смотрелись на витрине, на вас выглядят совсем иначе
  • предметы гардероба не сочетаются и образ не складывается

значит, пора пересмотреть свой подход к шоппингу и избавиться от основных ошибок, чтобы ваш гардероб наконец стал источником вдохновения.

Главные ошибки шоппинга и как их избежать

Импульсивные покупки.

Если вы шли за одной вещью, а вышли с целым пакетом ненужного, значит, попались в ловушку скидок. Акции часто заставляют нас забыть о цели и захламляют гардероб. Решение? Составьте четкий список перед походом и строго следуйте ему.

Выбор вещей не под свою фигуру.

Покупать то, что модно, но вам не идет — одна из самых распространенных ошибок. Если вещь не подчеркивает ваши достоинства, она просто не ваша. Найдите фасоны, которые подходят именно вашему телосложению, чтобы одежда работала на вас.

Неправильный выбор магазинов.

Важно учитывать не только размер и стиль одежды, но и то, подходит ли магазин вашему образу жизни и статусу. Покупая вещи в местах, где представлена одежда "не ваша", вы рискуете нарушить гармонию гардероба.

Однотипные или несочетаемые вещи.

Заполнение шкафа одинаковыми предметами или покупка слишком ярких, выбивающихся из общего стиля вещей делает сбор образа трудным. Идеальный гардероб — это баланс между базовыми и акцентными элементами.

Избыток базовых вещей.

Хотя нейтральные вещи легко сочетаются между собой, их избыток делает образы скучными. Добавьте немного яркости: акцентные детали, необычные принты или аксессуары помогут сделать ваш стиль уникальным и выразительным.

Научитесь гармонично подходить к покупкам, избегайте этих ошибок, и ваш гардероб станет стильным, удобным и функциональным!

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Красота и стиль
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Правила питья воды на тренировке: советы и нюансы
Как содержать нескольких кошек в одном доме: советы для владельцев
Не полагайтесь на народные способы определения подделки красной икры — есть только один достоверный метод
Ошибки в гардеробе, которые портят ваш стиль: как их исправить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.