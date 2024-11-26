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Ошибки в гардеробе, которые портят ваш стиль: как их исправить

3:12
Моя семья » Красота и стиль

Быть стильной каждый день — задача, которая требует внимания к деталям. Но эти простые правила помогут вам всегда выглядеть модно и уверенно, не тратя лишнего времени.

Стильная женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Стильная женщина

Держите гардероб в порядке

Избавьтесь от вещей, которые больше не актуальны, не подходят по размеру или просто вам не нравятся. Расчистив место, вы сможете сосредоточиться на том, что действительно носите. Всё, что должно висеть, развесьте на плечиках, остальное аккуратно сложите. Видимый порядок вдохновит вас на создание стильных образов.

Подготовьтесь к шопингу

Перед походом в магазин подберите обувь и нижнее бельё, которые подойдут для примерки. Это поможет избежать разочарований и утомительных возвратов. Например, примеряя вечернее платье, лучше надеть каблуки и подходящее бельё, чтобы сразу оценить образ.

Купите три базовые куртки

В гардеробе каждой стильной женщины должны быть нейтральный пиджак (лучше оверсайз), кожаная и джинсовая куртки. Эти вещи универсальны:

  • пиджак подойдёт для официальных встреч и свиданий
  • кожаная куртка добавит дерзости
  • джинсовая спасёт в повседневной жизни

Учитывайте тон кожи

Правильный цвет одежды способен освежить лицо и сделать образ ярче.

  • Для холодного подтона подойдут белый, чёрный, серый и синий.
  • Для тёплого — коричневый, жёлтый, золотистый, оливковый.
  • Избегайте модных оттенков, если они вам не идут — выбирайте то, что подчёркивает вашу индивидуальность.

Добавьте шарф или платок

Этот простой аксессуар моментально преобразит ваш образ, добавив изысканности даже самой обычной комбинации джинсов и футболки. Главное — выбрать цвет и фактуру, которые гармонируют с вашим нарядом.

Экспериментируйте с принтами

Смело комбинируйте фактуры и принты, но соблюдайте баланс. Один элемент должен быть акцентным, второй — нейтральным. Избегайте сочетания схожих принтов, например, двух видов полосок или леопардов.

Создавайте интригу

Выбирайте, что именно хотите подчеркнуть: открытые ноги, высокое декольте или изящную спину. Показывайте только одну часть тела, оставляя остальное закрытым, чтобы ваш образ был элегантным.

Освойте многослойность

Составляйте образы из нескольких слоёв: футболка, рубашка, жакет или пальто. Экспериментируйте с комбинациями и вдохновляйтесь уличным стилем. Такой подход поможет раскрыть ваш вкус даже с помощью базовых вещей.

Дублируйте любимые фасоны

Если вы нашли идеальную вещь, приобретите похожую модель. Это сохранит стильный облик и продлит срок службы вашей любимой одежды.

Планируйте образы заранее

Готовьте наряды с вечера или на несколько дней вперёд. Это сэкономит время утром, избавит от спешки и позволит уделить внимание аксессуарам. Спокойствие и уверенность — ключи к стильному образу.

Уточнения

Шкаф для одежды (платяной шкаф, гардеробный шкаф, шифоньер, гардероб) — шкаф для хранения одежды, навешанной на крючки или на плечики, а также в сложенном состоянии на его внутренних полках, в полуящиках, и в выдвижных ящиках, в том числе, для размещения внутри него головных уборов и обуви, с корпусом, внутренний объем которого полностью закрыт глухими дверями, с выдвижными ящиками, лицевые стенки которых могут выходить на передний фасад, или без них.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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