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Натуральные масла и акне: что нужно знать

2:56
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Комедогены — вещества, которые могут закупоривать поры, провоцируя появление чёрных точек и прыщей. Они часто встречаются как в уходовой, так и в декоративной косметике.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Почему комедогены вредны

Вещества, входящие в состав косметики, особенно плотные масла и синтетические добавки, способны блокировать поры. Это создаёт благоприятную среду для размножения бактерий, что приводит к воспалениям. Жирная и склонная к акне кожа особенно восприимчива к таким компонентам, поскольку её поры чаще засоряются из-за повышенной выработки себума.

Как определить комедогены в составе

Чтение этикеток — ключевой этап выбора косметики. При изучении состава обратите внимание на такие ингредиенты, как:

  • Минеральные масла и парафин - увлажняющие, но могут закупоривать поры.
  • Кокосовое масло и масло какао - натуральные, но часто вызывают проблемы у жирной кожи.
  • Изопропилмиристат и изопропилпальмитат - улучшают текстуру средств, но потенциально комедогенны.
  • Лаурет-4 и додециллаурилэтил-ацетат - эмульгаторы, которые нередко провоцируют закупорку пор.

Почему комедогены не всегда действуют одинаково

Комедогенность ингредиента зависит от индивидуальных особенностей кожи:

Тип кожи

  • Жирная кожа более подвержена закупорке пор.
  • Сухая и нормальная кожа менее чувствительна к комедогенам.

Чувствительность кожи

У людей с повышенной чувствительностью могут возникнуть нежелательные реакции даже на ингредиенты, которые обычно считаются безопасными.

Концентрация и сочетание веществ

Высокая концентрация масел чаще вызывает проблемы. В то же время небольшое количество или сочетание с другими веществами может минимизировать риск.

Способ применения

Плотный крем, оставленный на ночь, может быть вреден, тогда как при кратковременном нанесении, например, в виде маски, вероятность закупорки пор снижается.

Индивидуальные особенности кожи

Метаболизм и микробиом кожи уникальны, поэтому один и тот же ингредиент может по-разному влиять на разных людей.

Как выбрать безопасную косметику

Ищите продукты с пометкой "некомедогенно". Это не гарантия, но вероятность безопасного состава выше.

Проверяйте ингредиенты, особенно если у вас жирная или проблемная кожа.
Тестируйте новые средства на небольшом участке кожи перед полноценным использованием.

Комедогенность — это не универсальная характеристика вещества, а вероятность его влияния на поры. Чтобы избежать проблем, важно осознанно выбирать косметику, учитывать индивидуальные особенности кожи и наблюдать за её реакцией на новые средства.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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