Делайте так, и ваши губы будут увлажнёнными и мягкими даже зимой

Используйте увлажнитель воздуха. Особенно зимой сухой воздух может высасывать влагу прямо из ваших губ. Вы можете предотвратить это, используя увлажнитель воздуха у себя дома или в офисе.
Не ковыряйте и не облизывайте губы. Сухую, шелушащуюся кожу не стоит трогать, это может повредить ваши губы и сделать их более восприимчивыми к обветриванию.
Не используйте бальзам для губ. Хотя бальзам может увлажнить губы на время, он, как правило, потом может сушить их. Кроме того, бальзам нередко оставляет на губах ощущение липкости.
Сделайте скраб для губ с сахаром и оливковым маслом. Используя эту смесь, аккуратно потрите губы, чтобы отшелушить и отполировать омертвевшую кожу.
Уточнения
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).