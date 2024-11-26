Почему крем с SPF нужен даже в помещении

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Многие допускают главную ошибку — используют солнцезащитные кремы только в ясную погоду. Однако средства с SPF важны не только на улице, но и дома.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM Тонер для лица

Врач-трихолог и косметолог Анастасия Костенко объяснила, как правильно ухаживать за кожей и развенчала популярные мифы косметологии.

Почему SPF важен даже в помещении

Кремы с SPF защищают кожу не только от солнечных лучей, но и от синего света, который исходит от экранов компьютеров и телефонов.

"Экраны современных устройств могут провоцировать пигментацию", — предупреждает Костенко.

Более того, UVA-лучи способны проникать через облака и стекло, поэтому защита кожи актуальна круглый год.

Натуральная косметика: не всегда безопасно

Натуральные косметические средства не всегда полезны. По словам врача, некоторые из них могут вызывать аллергический контактный дерматит. Напротив, синтетическая косметика часто более безопасна благодаря точной разработке её формулы.

Осторожнее со скрабами

"Скрабы с крупными абразивными частицами могут травмировать кожу, оставляя микроцарапины и разрушая её барьерные функции, что провоцирует воспаления", — отмечает Костенко.

Более мягкую и безопасную альтернативу составляют средства с кислотами, которые деликатно очищают кожу.

Увлажнение для жирной кожи

Многие считают, что жирной коже не нужно увлажнение, но это ошибка. Очищающие средства часто смывают защитную водно-липидную мантию кожи, провоцируя ещё большее выделение кожного сала. Чтобы избежать этого, лучше использовать лёгкие матирующие средства, которые не забивают поры.

Миф о смене косметики

Противоположное мнение о том, что кожа "привыкает" к уходу, не имеет научного подтверждения. Если вы нашли качественные и подходящие средства, их можно использовать без регулярной замены.

Кроме того, для ухода достаточно двух-трёх продуктов — многослойный уход не всегда эффективен.

Антивозрастная косметика: на что она способна

Антивозрастные средства направлены на замедление процессов старения, но они не способны убрать уже существующие морщины. По словам врача, это средство для профилактики, а не для устранения возрастных изменений.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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