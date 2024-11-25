Крем без масел и восков поможет жирной коже лица выглядеть на все сто

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все больше женщин выбирают флюиды для ухода за кожей, но не все знают, как правильно подобрать этот продукт. Флюид — это легкая версия крема, которая не содержит масел и восков, что делает его идеальным выбором для обладателей жирной кожи. Он создает невесомое покрытие и подходит как для ухода, так и для декоративной косметики, например, в виде тональных средств.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Однако не все флюиды одинаково эффективны: для увлажнения лучше выбирать средства с гиалуроновой кислотой, а для матирования — с цинком. Если требуется выравнивание тона, можно использовать флюиды с тонирующим эффектом или легкие CC-кремы. Также есть флюиды с фруктовыми кислотами, которые помогают бороться с пигментацией, но они подходят только для холодного времени года.

Тем не менее, флюиды не подойдут для кожи с выраженными проблемами, такими как сильное обезвоживание, акне или глубокие морщины — в этих случаях лучше использовать более насыщенные кремы или обратиться к профессиональному уходу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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