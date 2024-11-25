Топ-2 глиняные маски от акне и для снижения жирности кожи

Добавьте гель алоэ вера, розовую воду и другие эфирные масла.
Смешайте ингредиенты.
Маску можно хранить до 4 недель и наносить на кожу.
Глиняная маска для жирной кожи
Жирная кожа обеспечивает легкий доступ для бактерий и грязи, что приводит к образованию прыщей на коже. Тем не менее эта маска из зеленой глины поможет снизить уровень кожного сала, что предотвратит появление прыщей на лице.
Необходимые ингредиенты:
одна столовая ложка зеленой глины;
одна чайная ложка масла абрикосовых косточек;
три капли эфирного масла пальмарозы.
Как подготовить:
Смешайте абрикосовое и пальмарозное масло. Масло пальмарозы служит антисептиком, а масло абрикосовых косточек используется для смягчения и увлажнения кожи.
Добавьте в глину масло.
При необходимости добавьте в смесь несколько капель воды.
Смешайте все ингредиенты и добавьте воды, чтобы смесь стала растекающейся.
Нанесите маску ровным слоем на кожу.
Дайте высохнуть ей в течение 10 минут.
Смойте теплой водой.
Уточнения
Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.