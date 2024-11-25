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Топ-2 глиняные маски от акне и для снижения жирности кожи

1:34
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Глиняная маска с эфирными маслами

Необходимые ингредиенты:

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало
  • 1/2 чайной ложки зеленой глины;
  • 1/2 чайной ложки каолиновой глины;
  • 1/2 столовая ложка геля алоэ вера;
  • две капли эфирного масла розы.

Как подготовить:

  1. Смешайте зеленую и каолиновую глину.
  2. Добавьте гель алоэ вера, розовую воду и другие эфирные масла.
  3. Смешайте ингредиенты.
  4. Маску можно хранить до 4 недель и наносить на кожу.

Глиняная маска для жирной кожи

Жирная кожа обеспечивает легкий доступ для бактерий и грязи, что приводит к образованию прыщей на коже. Тем не менее эта маска из зеленой глины поможет снизить уровень кожного сала, что предотвратит появление прыщей на лице.

Необходимые ингредиенты:

  • одна столовая ложка зеленой глины;
  • одна чайная ложка масла абрикосовых косточек;
  • три капли эфирного масла пальмарозы.

Как подготовить:

  1. Смешайте абрикосовое и пальмарозное масло. Масло пальмарозы служит антисептиком, а масло абрикосовых косточек используется для смягчения и увлажнения кожи.
  2. Добавьте в глину масло.
  3. При необходимости добавьте в смесь несколько капель воды.
  4. Смешайте все ингредиенты и добавьте воды, чтобы смесь стала растекающейся.
  5. Нанесите маску ровным слоем на кожу.
  6. Дайте высохнуть ей в течение 10 минут.
  7. Смойте теплой водой.

Уточнения

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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