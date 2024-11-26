Простые советы для быстрого роста волос от трихолога

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Длинные и здоровые волосы — мечта многих, но достичь её бывает непросто. трихолог Алла Шалиева поделилась практичными лайфхаками, которые помогут ускорить рост волос и сохранить их красоту.

Фото: Freepik is licensed under Free license Волосы

Сократите частоту мытья головы

Многие моют голову ежедневно, но трихолог рекомендует делать это реже — раз в несколько дней. Постоянное использование шампуня может смывать не только загрязнения, но и полезные вещества, которые отвечают за упругость и здоровье волос.

Контрастный душ

Для стимуляции роста волос попробуйте ополаскивать их прохладной водой после мытья. Это помогает закрыть чешуйки волос, предотвращает их пересушивание и стимулирует волосяные луковицы. Важно, чтобы вода была прохладной, а не ледяной.

Регулярно подравнивайте кончики

Хотя может показаться, что стрижка замедляет процесс отращивания, всё наоборот. Удаление секущихся концов предотвращает их дальнейшее расслоение и позволяет сохранить длину, отрезая минимальный объём повреждённых волос.

Выбирайте правильную наволочку

Материал наволочки оказывает влияние на состояние волос. Шёлковые и атласные ткани предотвращают спутывание волос во время сна. Это не только помогает сохранить гладкость, но и уменьшает количество выдираемых волос при утреннем расчесывании.

Уточнения

Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός - волос; λόγος - учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы. Она изучает морфологию и физиологию волос, разрабатывает теоретические и практические методики лечения волос и кожи головы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.