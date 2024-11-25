Не мойте голову каждый день: волосы будут здоровее и рост их вас удивит, - несколько рекомендаций от трихолога

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Длинные здоровые волосы — это мечта для многих девушек, но не всегда легко достичь желаемого результата. Трихолог Алла Шалиева делится с нами несколькими эффективными рекомендациями для ускорения роста волос.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Модель с длинными волосами

Одним из ключевых советов является сокращение частоты мытья головы. Вместо ежедневного мытья, лучше делать это несколько раз в неделю, чтобы избежать лишнего удаления полезных веществ с волос.

Также стоит обратить внимание на холодное полоскание, которое помогает закрывать чешуйки волос и стимулирует рост. Не менее важным аспектом является регулярное подравнивание кончиков. Это помогает предотвратить их секущиеся концы и избежать дальнейшего повреждения волос.

Еще одним неожиданным, но полезным лайфхаком является смена наволочек. Использование шелковых или атласных материалов позволяет минимизировать спутывание волос, что снижает количество выпавших прядей при утреннем расчесывании.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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