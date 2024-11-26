Почему премиальная косметика не всегда работает

Ежедневно мы сталкиваемся с косметическим шумом. Это не только реклама, обещающая "избавиться от морщин за месяц", но и сами средства, эффективность которых сложно проверить.
Разобраться в этой проблеме помогла врач-дерматолог и косметолог Валерия Моисеева.
Косметическим шумом называют средства, которые либо не работают, либо их эффективность минимальна из-за нерабочих концентраций активных веществ или утраты полезных свойств. Даже продукция премиальных брендов из Швейцарии, Кореи и США не застрахована от этого.
Многие покупают косметику, ориентируясь на красивую упаковку, рекламу или отзывы в интернете.
Это не только не приносит пользы, но иногда вредит: неправильные средства могут разрушить барьерные свойства кожи, забить поры или сделать её более чувствительной.
Кроме денег и здоровья, косметический шум отнимает самое ценное — время. Если вы хотите сохранить молодость и поддерживать кожу в хорошем состоянии, важно выбирать средства, которые действительно работают.
Чтобы сократить количество бесполезных средств на полке, нужно разбирать составы косметики.
Внимание стоит обращать на рабочие активные ингредиенты в рабочих концентрациях. Консультация профессионального косметолога или использование проверенных ресурсов помогут подобрать эффективный уход.
Особенно много косметического шума в антивозрастных продуктах. Производители часто играют на страхе старения: добавляют нерабочие формы полезных ингредиентов, вроде ретиноидов, или исключают их совсем, но громко заявляют о наличии ретинола в составе.
Это создаёт иллюзию эффективности, но результата не приносит.
Главное — делать осознанный выбор.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.
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