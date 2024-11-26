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Почему премиальная косметика не всегда работает

2:27
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Ежедневно мы сталкиваемся с косметическим шумом. Это не только реклама, обещающая "избавиться от морщин за месяц", но и сами средства, эффективность которых сложно проверить.

Уход
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход

Разобраться в этой проблеме помогла врач-дерматолог и косметолог Валерия Моисеева.

Что такое косметический шум

Косметическим шумом называют средства, которые либо не работают, либо их эффективность минимальна из-за нерабочих концентраций активных веществ или утраты полезных свойств. Даже продукция премиальных брендов из Швейцарии, Кореи и США не застрахована от этого.

Многие покупают косметику, ориентируясь на красивую упаковку, рекламу или отзывы в интернете.

Это не только не приносит пользы, но иногда вредит: неправильные средства могут разрушить барьерные свойства кожи, забить поры или сделать её более чувствительной.

Кроме денег и здоровья, косметический шум отнимает самое ценное — время. Если вы хотите сохранить молодость и поддерживать кожу в хорошем состоянии, важно выбирать средства, которые действительно работают.

Как избавиться от косметического шума

Чтобы сократить количество бесполезных средств на полке, нужно разбирать составы косметики.

Внимание стоит обращать на рабочие активные ингредиенты в рабочих концентрациях. Консультация профессионального косметолога или использование проверенных ресурсов помогут подобрать эффективный уход.

Особенно много косметического шума в антивозрастных продуктах. Производители часто играют на страхе старения: добавляют нерабочие формы полезных ингредиентов, вроде ретиноидов, или исключают их совсем, но громко заявляют о наличии ретинола в составе.

Это создаёт иллюзию эффективности, но результата не приносит.

Как выбрать действительно полезные средства

  • Читайте полный состав средства, обращая внимание на концентрации активных веществ.
  • Пользуйтесь консультацией профессионалов, которые разбираются в составах.
  • Не ведитесь на рекламу и не выбирайте косметику только по внешнему виду упаковки.
  • Выбор качественных средств - это не всегда дорого. Бьюти-индустрия развивается, и сегодня можно найти эффективные продукты на любой бюджет.

Главное — делать осознанный выбор.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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