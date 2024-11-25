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Четыре распространённых заблуждения о похудении, которые мешают достичь результата

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Похудение — это сложный и индивидуальный процесс, который зависит от множества факторов. Однако часто мы сталкиваемся с популярными заблуждениями о похудении, которые могут мешать достижению желаемых результатов. Мы рассмотрим четыре таких заблуждения и развенчаем их, чтобы помочь вам успешно сбросить лишний вес и улучшить своё здоровье.

Пилатес с эспандером
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, CC BY-SA 4.0
Пилатес с эспандером
  1. Заблуждение № 1: Чем больше дефицит калорий, тем быстрее похудение. Хотя сжигание большего количества калорий, чем потребление, является основой для похудения, слишком большой дефицит может привести к нарушению пищевого поведения. Снижение общего потребления калорий замедляет обмен веществ, уменьшает энергию и повышает риск срывов.
  2. Заблуждение № 2: Больше занятий спортом ускоряет процесс похудения. Физическая активность важна, но переутомление может вызвать срывы и хроническую усталость. Организм не успевает восстановиться после чрезмерной активности, и отражение в зеркале может быть далёким от желаемого.
  3. Заблуждение № 3: Похудение на определённое количество килограммов автоматически улучшает самооценку. Иногда для изменения фигуры достаточно перераспределения жира и мышечной массы и работы над проблемными зонами. Вес может остаться прежним, но внешний вид значительно улучшится.
  4. Заблуждение № 4: Срывы при похудении неизбежны. Переедание возможно при похудении, но это указывает на неподходящий рацион. Правильное питание позволяет избежать срывов и контролировать количество потребляемых калорий.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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