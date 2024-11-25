Пять распространённых заблуждений о том, как ухаживать за светлыми волосами

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Светлые волосы требуют особого ухода, и многие мифы могут навредить вашей причёске. Давайте развенчаем некоторые из них вместе с трихологом Викторией Толстоносовой. Своими советами эксперт поделилась с Voice.

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, PDM Блондинка

Миф 1: Холодная вода для блеска. Многие считают, что мытьё головы холодной водой придаёт блеск волосам. На самом деле холодная вода делает волосы гладкими только временно, но не предотвращает потерю влаги. Используйте тёплую воду для мытья и холодную для ополаскивания. Миф 2: Частое мытьё для здоровья и красоты волос. Некоторые думают, что частое мытьё головы полезно для здоровья волос. Однако это может пересушить и повредить волосы, особенно если использовать агрессивные шампуни. Блондинкам рекомендуется мыть голову реже, используя мягкие средства без сульфатов. Миф 3: Отбеливание для удаления желтого оттенка блонда. Многие считают, что отбеливание помогает избавиться от желтизны волос. На самом деле это может серьёзно повредить структуру волос и сделать их ломкими и сухими. Используйте специальные шампуни и маски с фиолетовыми пигментами для нейтрализации желтизны. Миф 4: Не заботиться о выборе средств по уходу за волосами. Многие думают, что все средства по уходу подходят для светлых волос. Однако осветлённые волосы пористые и требуют особого ухода. Выбирайте продукты без парабенов, с кератином, аминокислотами, липидами и натуральными компонентами. Увлажняйте и питайте волосы кондиционерами и масками. Миф 5: Термозащита не нужна. Некоторые считают, что термозащита не нужна при использовании фена и утюжка. На самом деле применение термозащитных средств жизненно необходимо для сохранения качества волос. Они защищают от обезвоживания и ломкости, делая волосы здоровыми, сильными и блестящими.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond «белокурый, белобрысый, светло-русый») — люди со светлыми волосами.



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