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Почему кожа на руках стареет быстрее, чем на лице

3:18
Моя семья » Красота и стиль

Руки ежедневно подвергаются множеству испытаний: вода, солнце, физическое воздействие и перепады температур. Именно кожа рук первой подаёт сигналы об опасности преждевременного старения.

Пенсионеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры

Но правильный уход может замедлить этот процесс. Вот несколько простых, но эффективных правил.

Используй мягкое мыло

Мыло для чувствительной кожи бережно очищает, не разрушая естественную защиту рук — гидро-липидную мантию. Выбирай формулы, которые сохраняют естественные жиры кожи, предотвращая сухость и раздражение.

Увлажняй с SPF

Каждый день наша кожа получает дозу ультрафиолетового излучения, даже если мы просто едем за рулём или сидим у окна. До 95% морщин на руках образуются из-за УФ-лучей. Используй увлажняющие кремы с высоким SPF, чтобы защитить руки от фотостарения.

Средства с активными ингредиентами

Обращай внимание на состав:

  • Масло сладкого миндаля питает и смягчает кожу
  • Пчелиный воск создаёт защитный барьер, предотвращая обезвоживание

Увлажнение после контакта с водой

Наноси крем для рук сразу после мытья или принятия душа. Увлажняющие средства лучше работают на слегка влажной коже, удерживая влагу и предотвращая сухость.

Летний уход

Летом руки нуждаются в дополнительном увлажнении и защите. Используй крем после контакта с водой — после мытья посуды, плавания или работы в саду. Это поможет избежать пересушивания и раздражения кожи.

Еженедельный пилинг

Пилинг мягкими отшелушивающими средствами улучшает текстуру и тон кожи, стимулирует регенерацию клеток, которая с возрастом замедляется. Регулярный уход делает кожу рук гладкой и сияющей.

Уход за кутикулой и ногтями

Выбирай универсальные кремы, которые восстанавливают кожу рук и ухаживают за кутикулой. Это особенно удобно для повседневного ухода, ведь такие средства легко поместятся в сумочке.

Факты о коже рук

  • Тонкая кожа: На тыльной стороне ладоней кожа тоньше и быстрее теряет упругость из-за снижения уровня коллагена
  • Скорость старения: Кожа на руках стареет быстрее, чем на лице
  • Ошибки молодости: Загар в юности может привести к пигментным пятнам в зрелом возрасте
  • Замедленная регенерация: С возрастом клетки кожи разрушаются быстрее, чем обновляются, что делает её суше, грубее и серее

Руки — это наша визитная карточка, и их состояние напрямую связано с правильным уходом.

Защищайте кожу от солнца и внешних факторов, регулярно увлажняйте и питайте её, не забывайте о защите во время бытовых дел. Применяйте качественные средства с активными ингредиентами и не пренебрегайте пилингом для сохранения текстуры и тонуса кожи.

Помните, что уход за руками — это не только вопрос красоты, но и здоровья. Начните заботиться о них уже сегодня, чтобы наслаждаться их молодостью и гладкостью долгие годы.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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