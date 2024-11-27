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Симптомы на ногтях, которые сигнализируют о раке и других патологиях

2:49
Моя семья » Красота и стиль

Ногти — это не только элемент эстетики, но и индикатор общего состояния организма. Изменения их структуры, цвета и формы могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем.

Маникюр
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маникюр

Если вы замечаете такие изменения, стоит обратить внимание на возможные причины, которые зачастую кроются гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Какие заболевания могут проявляться через ногти?

Тусклые и матовые ногти

Если ногти утратили блеск, стали матовыми и ломкими, это может указывать на анемию, дефицит питательных веществ или плохое кровообращение. Особенно важно обратить на это внимание, если вам меньше 60 лет.

Жёлтые, отслаивающиеся и крошащиеся ногти

Такие изменения часто сигнализируют о грибковой инфекции. Однако в некоторых случаях это может быть признаком системных заболеваний, например, псориаза.

Утолщение и расслоение

Эти симптомы могут быть вызваны красным плоским лишаём — хроническим аутоиммунным заболеванием, поражающим кожу и ногтевые пластины.

Синюшный оттенок ногтей

Синева под ногтями, как правило, свидетельствует о сердечно-сосудистой недостаточности или тяжёлых заболеваниях дыхательной системы, таких как пневмония.

Продольные и поперечные бороздки

Атеросклероз может проявляться через изменения в виде полосок или бороздок на ногтевой пластине.

Чёрные пятна и полосы

В большинстве случаев это подногтевая гематома. Однако если пятно или полоса остаются неподвижными в течение длительного времени, это может быть симптомом меланомы — агрессивного рака кожи.

В таком случае необходимо срочно обратиться к врачу для дерматоскопии.

Ногти «часовые стёкла»

Симптом, известный как «барабанные палочки», характеризуется округлыми и выпуклыми ногтями.

Он связан с серьёзными патологиями дыхательной системы, сердца, пищеварительного тракта или щитовидной железы. Часто это признак хронических воспалительных процессов в лёгких.

Почему диагностика так важна?

Только в 40% случаев изменения ногтей связаны с грибковой инфекцией. В остальных 60% случаев проблемы с ногтями являются проявлением системных заболеваний, таких как:

  • железодефицитная анемия
  • цирроз печени
  • почечная недостаточность
  • хронические заболевания лёгких
  • атеросклероз
  • аутоиммунные и онкологические патологии.

Дифференциальная диагностика позволяет своевременно выявить опасные заболевания и начать лечение.

Если вы заметили изменения в ногтях, обратитесь к врачу — это может быть важным сигналом вашего организма.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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