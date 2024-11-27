Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления

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Красота индивидуальна, но у здоровых ногтей есть общие признаки: гладкая поверхность без ямок и бороздок, однородный розовый цвет, обеспечиваемый кровотоком в капиллярах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки

Прочность и скорость роста зависят от генетики, здоровья и образа жизни.

С возрастом ногти могут утолщаться, истончаться или ломаться, что считается нормой после 40-50 лет.

Однако правильный уход может помочь сохранить их здоровье. Во время беременности состояние ногтей иногда ухудшается, но в норме они восстанавливаются в течение 6 месяцев после родов.

Когда стоит беспокоиться

Признаки, которые требуют внимания:

изменение цвета (бледные, желтые или тёмные участки)

истончение или утолщение ногтевой пластины (в молодом возрасте)

деформация, расслоение или невозможность отрастить ноготь

Эти изменения могут быть вызваны неправильным уходом или сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Что влияет на рост ногтей

Скорость роста

Ногти растут со скоростью около 0,1 мм в сутки. На руках они полностью восстанавливаются за 6 месяцев, на ногах — за 1,5 года. Летом рост ускоряется благодаря витамину D и улучшенному кровообращению.

Факторы влияния

Скорость зависит от генетики, питания, активности пальцев и общего состояния организма. Стресс, дефицит белков, жиров и витаминов могут замедлить этот процесс.

Почему ногти становятся ломкими

В норме чешуйки ногтевой пластины плотно прилегают друг к другу. Ломкость и расслаивание возникают, когда между слоями образуются зазоры из-за:

контакта с бытовой химией или горячей водой

использования некачественного лака или жидкости с ацетоном

механических травм и привычки скоблить ногтями

несбалансированного питания (дефицит кальция, цинка, витаминов D и B7)

Когда проблемы с ногтями сигнализируют о болезни?

Ногти могут быть индикатором заболеваний:

железодефицитной анемии

псориаза

гипо- или гипертиреоза

болезней сердца, печени, ЖКТ

Если кроме состояния ногтей есть другие симптомы, проконсультируйтесь с врачом.

Как вернуть красоту ногтям?

Витамины и добавки

Биотин (B7) укрепляет ногти, улучшает их состояние за 6-9 месяцев.

Коллаген увеличивает скорость роста на 12% и снижает ломкость на 42%.

При дефиците кальция, цинка и железа необходимы добавки, но только по рекомендации врача.

Процедуры для восстановления

Запечатывание ногтей воском укрепляет пластину, стимулирует рост.

Ванночки с морской солью и эфирными маслами улучшают кровообращение.

SPA-маникюр включает пилинг, массаж и питательные маски.

Лечебные лаки с белками и витаминами защищают от ломкости и расслоения.

Как безопасно делать маникюр?

Выбирайте салоны с проверенной стерилизацией инструментов.

Мастер должен работать в перчатках и использовать одноразовые пилочки.

Не носите гель-лак дольше 2-3 недель.

Отодвигайте кутикулу, а не обрезайте её, чтобы избежать инфекций.

Правильный уход за ногтями

Защищайте ногти

Надевайте перчатки при уборке или работе с химией.

Зимой прячьте руки от холода.

Питайтесь правильно

Рацион должен содержать белки, жиры, витамины и минералы.

Делайте уходовые процедуры

Ванночки, маски и запечатывание воском помогут укрепить ногти.

Регулярно увлажняйте кутикулу кремом или натуральными маслами (абрикосовым, миндальным).

Выбирайте качественную косметику

Используйте лаки и жидкости для снятия без ацетона.

Избегайте травм

Подрезайте заусенцы вместо того, чтобы их отрывать.

Не носите тесную обувь, которая может травмировать ногти на ногах.

Уточнения

Кути́кула (от лат. cuticula — «кожица») — сложно устроенное образование, лежащее поверх эпителиального слоя у многих беспозвоночных.



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