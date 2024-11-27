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Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления

4:15
Моя семья » Красота и стиль

Красота индивидуальна, но у здоровых ногтей есть общие признаки: гладкая поверхность без ямок и бороздок, однородный розовый цвет, обеспечиваемый кровотоком в капиллярах.

Руки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки

Прочность и скорость роста зависят от генетики, здоровья и образа жизни.

С возрастом ногти могут утолщаться, истончаться или ломаться, что считается нормой после 40-50 лет.

Однако правильный уход может помочь сохранить их здоровье. Во время беременности состояние ногтей иногда ухудшается, но в норме они восстанавливаются в течение 6 месяцев после родов.

Когда стоит беспокоиться

Признаки, которые требуют внимания:

  • изменение цвета (бледные, желтые или тёмные участки)
  • истончение или утолщение ногтевой пластины (в молодом возрасте)
  • деформация, расслоение или невозможность отрастить ноготь

Эти изменения могут быть вызваны неправильным уходом или сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Что влияет на рост ногтей

Скорость роста

Ногти растут со скоростью около 0,1 мм в сутки. На руках они полностью восстанавливаются за 6 месяцев, на ногах — за 1,5 года. Летом рост ускоряется благодаря витамину D и улучшенному кровообращению.

Факторы влияния

Скорость зависит от генетики, питания, активности пальцев и общего состояния организма. Стресс, дефицит белков, жиров и витаминов могут замедлить этот процесс.

Почему ногти становятся ломкими

В норме чешуйки ногтевой пластины плотно прилегают друг к другу. Ломкость и расслаивание возникают, когда между слоями образуются зазоры из-за:

  • контакта с бытовой химией или горячей водой
  • использования некачественного лака или жидкости с ацетоном
  • механических травм и привычки скоблить ногтями
  • несбалансированного питания (дефицит кальция, цинка, витаминов D и B7)

Когда проблемы с ногтями сигнализируют о болезни?

Ногти могут быть индикатором заболеваний:

  • железодефицитной анемии
  • псориаза
  • гипо- или гипертиреоза
  • болезней сердца, печени, ЖКТ

Если кроме состояния ногтей есть другие симптомы, проконсультируйтесь с врачом.

Как вернуть красоту ногтям?

Витамины и добавки

  • Биотин (B7) укрепляет ногти, улучшает их состояние за 6-9 месяцев.
  • Коллаген увеличивает скорость роста на 12% и снижает ломкость на 42%.
  • При дефиците кальция, цинка и железа необходимы добавки, но только по рекомендации врача.

Процедуры для восстановления

  • Запечатывание ногтей воском укрепляет пластину, стимулирует рост.
  • Ванночки с морской солью и эфирными маслами улучшают кровообращение.
  • SPA-маникюр включает пилинг, массаж и питательные маски.
  • Лечебные лаки с белками и витаминами защищают от ломкости и расслоения.

Как безопасно делать маникюр?

  • Выбирайте салоны с проверенной стерилизацией инструментов.
  • Мастер должен работать в перчатках и использовать одноразовые пилочки.
  • Не носите гель-лак дольше 2-3 недель.
  • Отодвигайте кутикулу, а не обрезайте её, чтобы избежать инфекций.

Правильный уход за ногтями

Защищайте ногти

  • Надевайте перчатки при уборке или работе с химией.
  • Зимой прячьте руки от холода.

Питайтесь правильно

Рацион должен содержать белки, жиры, витамины и минералы.

Делайте уходовые процедуры

  • Ванночки, маски и запечатывание воском помогут укрепить ногти.
  • Регулярно увлажняйте кутикулу кремом или натуральными маслами (абрикосовым, миндальным).

Выбирайте качественную косметику

Используйте лаки и жидкости для снятия без ацетона.

Избегайте травм

  • Подрезайте заусенцы вместо того, чтобы их отрывать.
  • Не носите тесную обувь, которая может травмировать ногти на ногах.

Уточнения

Кути́кула (от лат. cuticula — «кожица») — сложно устроенное образование, лежащее поверх эпителиального слоя у многих беспозвоночных.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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