Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления

Красота индивидуальна, но у здоровых ногтей есть общие признаки: гладкая поверхность без ямок и бороздок, однородный розовый цвет, обеспечиваемый кровотоком в капиллярах.
Прочность и скорость роста зависят от генетики, здоровья и образа жизни.
С возрастом ногти могут утолщаться, истончаться или ломаться, что считается нормой после 40-50 лет.
Однако правильный уход может помочь сохранить их здоровье. Во время беременности состояние ногтей иногда ухудшается, но в норме они восстанавливаются в течение 6 месяцев после родов.
Признаки, которые требуют внимания:
Эти изменения могут быть вызваны неправильным уходом или сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Скорость роста
Ногти растут со скоростью около 0,1 мм в сутки. На руках они полностью восстанавливаются за 6 месяцев, на ногах — за 1,5 года. Летом рост ускоряется благодаря витамину D и улучшенному кровообращению.
Факторы влияния
Скорость зависит от генетики, питания, активности пальцев и общего состояния организма. Стресс, дефицит белков, жиров и витаминов могут замедлить этот процесс.
В норме чешуйки ногтевой пластины плотно прилегают друг к другу. Ломкость и расслаивание возникают, когда между слоями образуются зазоры из-за:
Ногти могут быть индикатором заболеваний:
Если кроме состояния ногтей есть другие симптомы, проконсультируйтесь с врачом.
Витамины и добавки
Процедуры для восстановления
Защищайте ногти
Питайтесь правильно
Рацион должен содержать белки, жиры, витамины и минералы.
Делайте уходовые процедуры
Выбирайте качественную косметику
Используйте лаки и жидкости для снятия без ацетона.
Избегайте травм
Кути́кула (от лат. cuticula — «кожица») — сложно устроенное образование, лежащее поверх эпителиального слоя у многих беспозвоночных.
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