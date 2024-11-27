Почему девушки возвращаются к шугарингу после аппаратной эпиляции

Процедуры удаления нежелательных волос остаются востребованными среди женщин, ведь мода на гладкую и ухоженную кожу сохраняется на протяжении десятилетий.
В этом контексте шугаринг, или сахарная депиляция, прочно занял своё место как один из самых популярных методов, несмотря на появление инновационных аппаратных технологий эпиляции.
Коммерческий интерес к депиляции и эпиляции породил множество мифов и ложных представлений.
Шугаринг - это метод депиляции, при котором нежелательные волосы удаляются с помощью специальной сахарной пасты. Однако современная сахарная паста не имеет ничего общего с карамельными сиропами, которые использовали в прошлом.
Сегодня такие пасты представляют собой гипоаллергенные полимерные составы на основе глюкозы и фруктозы, разработанные с учётом особенностей кожи. Самодельные варианты с лимоном или мёдом не рекомендованы из-за высокого риска аллергии.
Качественная паста должна быть подобрана по консистенции в зависимости от техники депиляции и области тела, что практически невозможно обеспечить в домашних условиях.
Депиляция предполагает удаление волос без разрушения фолликула, поэтому рост волос возобновляется. Сюда относятся бритьё, шугаринг и восковая депиляция.
Эпиляция - это разрушение волосяного фолликула с помощью аппаратов (лазер, фотоэпиляция), что замедляет рост волос, но не исключает их повторного появления из спящих фолликулов.
Многие женщины, несмотря на затраты на аппаратную эпиляцию, спустя время возвращаются к шугарингу из-за его доступности и меньшей болезненности.
Абсолютными противопоказаниями являются:
Процедуру также не проводят при повреждениях кожи, вирусных заболеваниях и наличии новообразований в зонах обработки.
Первые сутки исключите посещение бассейна, сауны, спортзала и солнца. Через сутки можно вернуться к привычному ритму жизни, но для предотвращения вросших волос начните регулярно использовать скраб.
Самостоятельный шугаринг возможен, но качество процедуры зависит от генотипа волос и уровня навыков. Неправильная техника может привести к синякам, болезненным ощущениям и травмам кожи.
Шугаринг травмирует кожу меньше, чем воск, и снижает риск вросших волос благодаря нанесению пасты против роста и удалению по росту волос.
Средний интервал между процедурами — 20-21 день. При регулярных процедурах промежутки увеличиваются.
Шу́гаринг (от англ. sugar — сахар; также эпиляция сахаром, карамельная эпиляция, персидская эпиляция) — способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты.
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