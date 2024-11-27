Почему девушки возвращаются к шугарингу после аппаратной эпиляции

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Процедуры удаления нежелательных волос остаются востребованными среди женщин, ведь мода на гладкую и ухоженную кожу сохраняется на протяжении десятилетий.

Фото: Freepik is licensed under Free license Загар

В этом контексте шугаринг, или сахарная депиляция, прочно занял своё место как один из самых популярных методов, несмотря на появление инновационных аппаратных технологий эпиляции.

Коммерческий интерес к депиляции и эпиляции породил множество мифов и ложных представлений.

Что такое шугаринг?

Шугаринг - это метод депиляции, при котором нежелательные волосы удаляются с помощью специальной сахарной пасты. Однако современная сахарная паста не имеет ничего общего с карамельными сиропами, которые использовали в прошлом.

Сегодня такие пасты представляют собой гипоаллергенные полимерные составы на основе глюкозы и фруктозы, разработанные с учётом особенностей кожи. Самодельные варианты с лимоном или мёдом не рекомендованы из-за высокого риска аллергии.

Качественная паста должна быть подобрана по консистенции в зависимости от техники депиляции и области тела, что практически невозможно обеспечить в домашних условиях.

Разница между депиляцией и эпиляцией

Депиляция предполагает удаление волос без разрушения фолликула, поэтому рост волос возобновляется. Сюда относятся бритьё, шугаринг и восковая депиляция.

Эпиляция - это разрушение волосяного фолликула с помощью аппаратов (лазер, фотоэпиляция), что замедляет рост волос, но не исключает их повторного появления из спящих фолликулов.

Многие женщины, несмотря на затраты на аппаратную эпиляцию, спустя время возвращаются к шугарингу из-за его доступности и меньшей болезненности.

Преимущества шугаринга

Безопасность: исключены ожоги, травмы кожи и вросшие волосы.

Длительный эффект: кожа остаётся гладкой до 20 дней.

Гипоаллергенность: натуральные компоненты подходят даже для чувствительной кожи.

Универсальность: подходит для любых зон, включая чувствительные участки.

Комплексный уход: дополнительные средства снимают покраснение и увлажняют кожу.

Противопоказания

Абсолютными противопоказаниями являются:

сахарный диабет

болезни сердца и сосудов

эпилепсия

Процедуру также не проводят при повреждениях кожи, вирусных заболеваниях и наличии новообразований в зонах обработки.

Подготовка к шугарингу

Оптимальная длина волос — 5-7 мм.

Избегайте процедуры в критические дни, чтобы минимизировать болезненные ощущения.

Перед процедурой рекомендуется принять душ, чтобы обезжирить кожу.

Уход после процедуры

Первые сутки исключите посещение бассейна, сауны, спортзала и солнца. Через сутки можно вернуться к привычному ритму жизни, но для предотвращения вросших волос начните регулярно использовать скраб.

Можно ли делать шугаринг самостоятельно?

Самостоятельный шугаринг возможен, но качество процедуры зависит от генотипа волос и уровня навыков. Неправильная техника может привести к синякам, болезненным ощущениям и травмам кожи.

Что лучше: шугаринг или восковая депиляция?

Шугаринг травмирует кожу меньше, чем воск, и снижает риск вросших волос благодаря нанесению пасты против роста и удалению по росту волос.

Как часто нужно делать шугаринг?

Средний интервал между процедурами — 20-21 день. При регулярных процедурах промежутки увеличиваются.

Уточнения

Шу́гаринг (от англ. sugar — сахар; также эпиляция сахаром, карамельная эпиляция, персидская эпиляция) — способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты.



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