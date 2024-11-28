Какие косметологические процедуры идеально подходят для зимы

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Зима — непростое время для кожи лица. Холодный воздух, ветер и низкая влажность часто провоцируют сухость и раздражения, поэтому уход за кожей в этот сезон требует особого внимания.

Фото: freepik.com холод

Важным дополнением к домашним ритуалам становятся визиты к косметологу. Но какие процедуры лучше подходят для холодного времени года, а какие могут быть нежелательными?

Ответить на эти вопросы помогли дерматологи-косметологи Аюна Цыденова и Карина Пушкова.

Зимние процедуры: идеальное время для обновления кожи

Специалисты уверены, что зима — лучшее время для большинства косметологических процедур. Одной из причин является сниженная активность солнечного излучения, которая уменьшает риск появления пигментации после вмешательств.

"Зимой опасных для кожи процедур на самом деле нет. Когда солнце неактивное, мы, наоборот, советуем пациентам делать такие процедуры, как лазерная шлифовка, фототерапия — в этот период времени такие процедуры выполнять лучше всего", — отмечает Аюна Цыденова.

Холодное время года позволяет коже восстановиться после интенсивного воздействия, что делает такие процедуры ещё более эффективными и безопасными.

Как ухаживать за кожей после процедур?

Однако не стоит забывать о реабилитации. Успешное восстановление после косметологических процедур зависит от правильного ухода.

«Самое главное, чтобы домашний уход соответствовал реабилитационному периоду. Особенно важно помнить об увлажнении и питании, чтобы процесс восстановления был максимально быстрым. Вся уходовая косметика должна быть подобрана по типу кожи и врачом-косметологом», — подчёркивает Цыденова.

Второй эксперт, Карина Пушкова, добавляет, что в первые дни после процедур необходимо избегать длительного пребывания на морозе и ветре.

«Длительное нахождение на улице либо прогулки по ветреной и снежной погоде не рекомендуются сразу после процедур — это возможно только спустя три—пять дней. К таким процедурам в первую очередь относятся химические пилинги и лазерные процедуры — все те манипуляции, которые непосредственно повреждают кожу», — объясняет она.

Основные рекомендации:

Увлажнение и питание кожи — ключ к быстрому восстановлению.

Вся уходовая косметика должна подбираться индивидуально.

Избегайте холода и ветра в первые дни после процедур.

Процедуры с повреждением кожи, такие как пилинги и лазерные манипуляции, требуют особенно тщательного ухода.

Зимой косметология становится не только безопасной, но и максимально эффективной при соблюдении всех рекомендаций специалистов.

Забота о коже зимой — это не только возможность провести эффективные процедуры, но и шанс подготовить её к тёплым месяцам. Правильный уход, внимание к деталям и соблюдение рекомендаций специалистов помогут вам сохранить красоту и здоровье кожи в любой сезон.

Уточнения

Зима́ - одно из четырёх времён года между осенью и весной.



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