Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком

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Лимоны являются отличным источником витамина С, витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В12. Фрукт также является богатым источником антиоксидантов и фолиевой кислоты. Он отлично подходит для лечения перхоти. Его природные свойства способствуют росту волос и делают их гладкими и блестящими. Он улучшает кровообращение и отлично подходит для жирных волос и многих других проблем кожи головы.

Лимон
Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0
Лимон

Что вам понадобится

  1. Лимон.
  2. Кокосовое масло или оливковое масло.
  3. Чистая миска.

Приготовление

  1. Возьмите лимон и разрежьте его пополам.
  2. Выдавите сок и смешайте одну столовую ложку лимонного сока с двумя столовыми ложками кокосового или оливкового масла.
  3. Равномерно нанесите эту смесь на волосы, уделяя особое внимание коже головы.
  4. Оставьте на 1 час, затем смойте мягким шампунем.

Делайте это два-три раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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