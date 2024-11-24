Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лимоны являются отличным источником витамина С, витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В12. Фрукт также является богатым источником антиоксидантов и фолиевой кислоты. Он отлично подходит для лечения перхоти. Его природные свойства способствуют росту волос и делают их гладкими и блестящими. Он улучшает кровообращение и отлично подходит для жирных волос и многих других проблем кожи головы.

Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0 Лимон

Что вам понадобится

Лимон. Кокосовое масло или оливковое масло. Чистая миска.

Приготовление

Возьмите лимон и разрежьте его пополам. Выдавите сок и смешайте одну столовую ложку лимонного сока с двумя столовыми ложками кокосового или оливкового масла. Равномерно нанесите эту смесь на волосы, уделяя особое внимание коже головы. Оставьте на 1 час, затем смойте мягким шампунем.

Делайте это два-три раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



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