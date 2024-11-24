Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком

Лимоны являются отличным источником витамина С, витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В12. Фрукт также является богатым источником антиоксидантов и фолиевой кислоты. Он отлично подходит для лечения перхоти. Его природные свойства способствуют росту волос и делают их гладкими и блестящими. Он улучшает кровообращение и отлично подходит для жирных волос и многих других проблем кожи головы.
Делайте это два-три раза в неделю для достижения наилучших результатов.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.