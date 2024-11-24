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Топ-6 способов, которые избавят вас от гиперпигментации

2:05
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Сыворотка с витамином С

Из всех сывороток витамин С является одной из самых эффективных. Это связано с тем, что витамин С является антиоксидантом, который уменьшает мелкие морщинки, стимулируя выработку коллагена в коже и осветляя цвет лица.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM
Массаж лица

Осветляющие кремы

Осветляющие кремы доступны без рецепта и могут помочь уменьшить пигментацию кожи. Применять эти кремы следует один или два раза в день. В большинстве этих продуктов содержится несколько распространенных ингредиентов, таких как витамин B-3, экстракт солодки и гидрохинон. 

Кислоты для лица

Кислоты для лица — это особый тип лечения, который работает путем отшелушивания поверхности кожи для выравнивания ее тона. 

Благодаря этому процессу тон и текстура кожи выравниваются и становятся более гладкими. Некоторые распространенные ингредиенты, содержащиеся в кислотах для лица, — это азелаиновая кислота, койевая кислота и салициловая кислота.

Химические пилинги

Химические пилинги содержат кислоты в гораздо более высоких концентрациях, эта процедура уменьшает проявления гиперпигментации.

Микродермабразия

Микродермабразия используется для коррекции гиперпигментации. Дерматологи используют инструменты для удаления эпидермиса кожи во время этой процедуры.

Эпидермис удаляется путем быстрого и мягкого перемещения абразивных инструментов по всему лицу. Поскольку это поверхностное рубцевание, для достижения наилучших результатов может потребоваться несколько процедур микродермабразии. 

Ретиноиды

Ретиноиды — это антиоксиданты, которые поступают из витамина А. Они проникают глубоко в кожу для эффективного лечения гиперпигментации.  Ретиноиды могут быть эффективны для всех оттенков кожи, но всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать новый режим ухода за кожей.

Уточнения

Меланоз (греч. melánosis — почернение, от meláno — чернею) или гиперпигментация — меланопатия, усиленное образование и повышенное отложение в органах и тканях тёмно-коричневого или чёрного пигмента из группы меланинов, содержащегося в норме в коже, сетчатке глаза, мозговых оболочках.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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