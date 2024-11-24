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Назван неожиданный участок кожи, на котором лучше тестировать оттенок тонального крема

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Оттенок тонального крема — важный фактор при создании идеального макияжа. Правильный выбор оттенка поможет скрыть недостатки кожи, выровнять тон лица и создать естественный вид.

Тональный крем
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0
Тональный крем

Однако тестировать оттенки тонального крема лучше всего не на тыльной стороне ладони, где это делает большинство женщин. Дело в том, что цвет кожи на обратной стороне ладони не такой, как на лице, да и качество кожи там другое — на руке она намного суше.

Чтобы найти идеальный оттенок тонального крема, выполните следующие действия:

  • Выберите два тона, которые вам больше всего нравятся, и нанесите их на нижнюю часть челюсти с обеих сторон.
  • Хорошо растушуйте крем и оцените результат при искусственном и естественном освещении.
  • Обратите внимание на то, какой оттенок сливается с кожей и не создаёт видимых границ.
  • Учтите освещение и используйте зеркало или отключите фильтры на смартфоне для более точной оценки.

 

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа, предназначенное для выравнивания тона кожи, коррекции недостатков кожи, создания ровной поверхности для нанесения макияжа и для изменения естественного тона кожи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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