Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночной уход за кожей лица поможет прям-таки сиять ей по утрам: достаточно знать эти простые правила
Удивительные факты о енотах. Чем эти животные необычны?
Чашка кофе, которая разбудит вас. Как правильно приготовить напиток?
Как Сиаргао стал филиппинским Бали
Как правильно использовать золу, чтобы получить рекордный урожай малины
Почему мандарины стоит есть не только под Новый год
Как манная каша может стать причиной лишнего веса и диабета
Илон Маск снова стал самым богатым человеком мира
Чемпион UFC обвинил брата Хабиба в неуважении к Грузии

Термальная вода — источник свежести и сияния для твоей кожи

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Термальная вода — это природный источник красоты и здоровья, который всё больше завоёвывает популярность среди любителей косметики и профессионалов индустрии красоты. Но зачем именно она нужна и как правильно её использовать? Давайте разберёмся!

Женщина среднего роста практикует лицевую йогу
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина среднего роста практикует лицевую йогу

Что такое термальная вода?

Термальная вода добывается из подземных источников, расположенных глубоко под землёй. Она насыщена минералами и микроэлементами, такими как кальций, магний, натрий, калий и другие, которые благотворно воздействуют на кожу. Термальную воду используют в косметологии уже много лет, и её эффективность подтверждена многочисленными исследованиями.

Почему термальная вода так полезна?

  • Увлажнение.Термальная вода отлично увлажняет кожу, помогая удерживать влагу и предотвращая её обезвоживание. Это особенно полезно для сухой и чувствительной кожи.
  • Снятие воспаления. Минералы, содержащиеся в термальной воде, обладают противовоспалительными свойствами, что делает её идеальным средством для ухода за раздражённой и проблемной кожей.
  • Антиоксидантное действие. Некоторые виды термальной воды содержат антиоксиданты, которые защищают кожу от вредного воздействия свободных радикалов и замедляют процессы старения.
  • Укрепление защитных функций кожи. Регулярное использование термальной воды помогает укрепить естественный барьер кожи, защищая её от негативных внешних воздействий.

Как использовать термальную воду?

  • Очищение. Термальную воду можно использовать вместо тоника для очищения кожи утром и вечером. Просто распылите её на лицо и оставьте до полного высыхания.
  • Освежение. В течение дня термальная вода станет вашим лучшим другом! Распылите её на кожу, чтобы освежиться и придать лицу здоровый блеск.
  • Фиксация макияжа. После нанесения макияжа сбрызните лицо термальной водой — это поможет закрепить макияж и придаст ему естественное сияние.
  • В путешествиях. Возьмите небольшой флакон термальной воды с собой в самолёт или поезд. Сухой воздух в транспорте может сильно сушить кожу, а термальная вода быстро вернет ей комфорт и свежесть.

Термальная вода — это универсальный продукт, который должен быть в арсенале каждой женщины. Она помогает поддерживать кожу здоровой, увлажнённой и красивой. Используйте её ежедневно, и ваша кожа скажет вам спасибо.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет блестящих волос китаянок и японок, который доступен абсолютно каждой
Красота и стиль
Секрет блестящих волос китаянок и японок, который доступен абсолютно каждой Аудио 
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Авто
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля Аудио 
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Сводка с фронта: Киев нашёл корейцев под видом бурятов, готовится наступление ВС РФ на Запорожье Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Удивительные факты о енотах. Чем эти животные необычны?
Чашка кофе, которая разбудит вас. Как правильно приготовить напиток?
Как Сиаргао стал филиппинским Бали
Как правильно использовать золу, чтобы получить рекордный урожай малины
Почему мандарины стоит есть не только под Новый год
Как манная каша может стать причиной лишнего веса и диабета
Илон Маск снова стал самым богатым человеком мира
Чемпион UFC обвинил брата Хабиба в неуважении к Грузии
Простые правила для здоровья желудка и кишечника
Молодость в ваших руках! Как противостоять первым признакам старения кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.