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Пол имеет значение! Рассказываем, чем отличается уход за мужской и женской кожей

4:22
Моя семья » Красота и стиль

Кожа — самый большой орган человеческого тела, и хотя она выполняет одни и те же функции у мужчин и женщин, существуют значительные различия в её структуре, потребностях и реакциях на внешние факторы. Эти особенности влияют на подход к уходу за кожей, делая его специфическим для каждого пола. В этой статье мы рассмотрим ключевые отличия ухода за мужской и женской кожей, а также разберёмся, почему эти различия важны.

Мужчина и женщина, ванна
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина и женщина, ванна

1. Структура кожи

Мужская кожа значительно толще женской — примерно на 20%. Это связано с тем, что тестостерон стимулирует рост клеток дермы, что делает кожу мужчин плотнее и менее подверженной морщинам. Однако эта плотность может затруднять проникновение косметических средств, поэтому мужчинам часто требуется более интенсивный уход.

Женская кожа тоньше и чувствительнее, особенно после менопаузы, когда уровень эстрогена снижается, что приводит к уменьшению коллагена и эластина. Тонкая кожа быстрее теряет влагу и становится склонной к сухости и появлению морщин.

2. Уровень жирности

Мужчины обычно имеют более высокую активность сальных желез благодаря влиянию андрогенов. Из-за этого их кожа чаще бывает жирной, что увеличивает риск появления акне и воспалений. Для мужчин важно использовать средства, контролирующие выработку кожного сала, но при этом не пересушивающие кожу.

Женщины, напротив, склонны к сухой коже, особенно с возрастом. Уход за ней требует увлажнения и питания, чтобы поддерживать баланс влаги и предотвращать преждевременное старение.

3. Волосяной покров

Бритьё — одна из основных процедур ухода за кожей лица у мужчин. Оно может вызывать раздражение, покраснение и даже врастание волос. Поэтому мужчинам необходимо уделять особое внимание увлажнению и защите кожи после бритья, используя кремы, гели и бальзамы, которые успокаивают и восстанавливают эпидермис.

Для женщин волосы на лице могут стать проблемой, требующей удаления, однако этот процесс обычно не столь агрессивен, как ежедневное бритье. Тем не менее, женщинам тоже стоит заботиться о коже вокруг зоны депиляции, избегая раздражения и воспаления.

4. Возрастные изменения

У мужчин возрастные изменения проявляются позже, чем у женщин. Благодаря большей плотности кожи и высокому уровню коллагена, мужчины дольше сохраняют молодость. Однако с возрастом они сталкиваются с потерей упругости и появлением глубоких морщин, особенно в области лба и вокруг глаз.

Женские гормональные изменения, такие как менопауза, приводят к быстрому снижению уровня эстрогенов, что вызывает потерю эластичности и появление мелких морщинок уже в среднем возрасте. Поэтому женщины нуждаются в антивозрастных средствах раньше, чем мужчины.

Особенности ухода

Мужская кожа нуждается в очищении, увлажнении и защите от внешних факторов. Важно выбирать продукты, которые не будут перегружать кожу, но обеспечат ей достаточное питание и защиту. Средства для ухода должны содержать увлажняющие компоненты, антиоксиданты и SPF-фильтры для защиты от солнца.

Женщине необходим комплексный подход, включающий глубокое очищение, тонизирование, увлажнение и питание. Особое внимание следует уделить антивозрастным средствам, содержащим ретинол, пептиды и гиалуроновую кислоту. Также важен регулярный пилинг для обновления кожи и поддержания её здорового вида.

Хотя базовый принцип ухода за кожей одинаков для обоих полов — очищение, увлажнение, защита, — существуют важные различия, обусловленные физиологическими особенностями мужского и женского организма. Понимание этих различий поможет выбрать подходящие косметические средства и процедуры, обеспечивающие здоровье и красоту вашей кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела — орган.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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