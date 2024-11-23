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Справиться с перхотью реально! Вам поможет эта маска с натуральными ингредиентами

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Если вы страдаете от перхоти и зуда кожи головы, эта маска отлично поможет вам избавиться от проблемы. Маска делается из кокосового масла и эфирного масла чайного дерева или жожоба. Масло чайного дерева избавит вас от всех проблем, связанных с кожей головы, сохраняя её чистой и свежей. Масло жожоба устраняет излишки кожного сала на коже головы и тем самым лечит перхоть.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM
кокосовое масло

Что вам понадобится

  1. 1 часть кокосового масла.
  2. Одна часть масла чайного дерева или масла жожоба.
  3. Чистая миска.

Приготовление

Смешайте равные части кокосового масла и эфирного масла в соответствии с длиной ваших волос. Нанесите смесь на все волосы, уделяя особое внимание коже головы. Помассируйте в течение нескольких минут, затем наденьте шапочку для душа. Оставьте маску на 30 минут. Смойте мягким шампунем и нанесите кондиционер. Делайте процедуру раз в неделю, чтобы избавиться от перхоти.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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