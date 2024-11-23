Справиться с перхотью реально! Вам поможет эта маска с натуральными ингредиентами

Если вы страдаете от перхоти и зуда кожи головы, эта маска отлично поможет вам избавиться от проблемы. Маска делается из кокосового масла и эфирного масла чайного дерева или жожоба. Масло чайного дерева избавит вас от всех проблем, связанных с кожей головы, сохраняя её чистой и свежей. Масло жожоба устраняет излишки кожного сала на коже головы и тем самым лечит перхоть.
Смешайте равные части кокосового масла и эфирного масла в соответствии с длиной ваших волос. Нанесите смесь на все волосы, уделяя особое внимание коже головы. Помассируйте в течение нескольких минут, затем наденьте шапочку для душа. Оставьте маску на 30 минут. Смойте мягким шампунем и нанесите кондиционер. Делайте процедуру раз в неделю, чтобы избавиться от перхоти.
Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.
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