Справиться с перхотью реально! Вам поможет эта маска с натуральными ингредиентами

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы страдаете от перхоти и зуда кожи головы, эта маска отлично поможет вам избавиться от проблемы. Маска делается из кокосового масла и эфирного масла чайного дерева или жожоба. Масло чайного дерева избавит вас от всех проблем, связанных с кожей головы, сохраняя её чистой и свежей. Масло жожоба устраняет излишки кожного сала на коже головы и тем самым лечит перхоть.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM кокосовое масло

Что вам понадобится

1 часть кокосового масла. Одна часть масла чайного дерева или масла жожоба. Чистая миска.

Приготовление

Смешайте равные части кокосового масла и эфирного масла в соответствии с длиной ваших волос. Нанесите смесь на все волосы, уделяя особое внимание коже головы. Помассируйте в течение нескольких минут, затем наденьте шапочку для душа. Оставьте маску на 30 минут. Смойте мягким шампунем и нанесите кондиционер. Делайте процедуру раз в неделю, чтобы избавиться от перхоти.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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